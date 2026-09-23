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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE)

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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 1
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 2
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 3
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 4
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 5
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 6
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 7
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 8
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 9
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 10
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 11
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 12
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 13
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
19000 Па
Емкость пылесборника
0.3 л
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
функция полотера, уборка влажной тканью
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 5
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 6
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 11
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 12
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 13
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733870
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Характеристики

Бренд
Dreame
Мощность всасывания
19000 Па
Емкость пылесборника
0.3 л
Комплектация
Робот-пылесос, Базовая станция, Боковая щетка, Насадка для швабры — 2 шт, Держатель насадки для швабры — 2 шт, Мешок для мусора, Пластина для увеличения рампы базовой станции, Руководство пользователя
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
функция полотера, уборка влажной тканью
Голосовой помощник
Alexa, Google Ассистент
Датчики
контактный бампер, лидар, камера TOF (3D), датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х45х43
Вес, кг.
12.35

Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE)

Роботы-пылесосы Trouver представляют собой симбиоз стильного дизайна и высоких технологий, предлагая пользователям качественное и эффективное решение для уборки дома. С их емким аккумулятором Li-Ion на 5200 мА·ч, эти устройства способны работать длительное время без необходимости частой подзарядки, обеспечивая бесперебойную уборку всей жилой площади. Эстетичный белый корпус робота шириной 350 мм гармонично впишется в любой интерьер, а компактная базовая станция шириной 340 мм аккуратно разместится даже в небольшом пространстве. Эти роботы справляются как с сухой, так и с влажной уборкой, гарантируя, что все поверхности вашего дома останутся чистыми и ухоженными. Пожалуй, самой впечатляющей особенностью роботов-пылесосов Trouver является станция самоочистки. С объемом пылесборника станции в 3200 мл, она не только облегчает обслуживание устройства, но и существенно повышает его автономность, избавляя вас от необходимости частой очистки. Эти роботы-пылесосы идеально подходят для тех, кто ценит свое время и комфорт, предоставляя возможность наслаждаться чистотой без лишних усилий.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E40 Ultra (RLE21SE)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Мощность всасывания
19000 Па
Емкость пылесборника
0.3 л
Комплектация
Робот-пылесос, Базовая станция, Боковая щетка, Насадка для швабры — 2 шт, Держатель насадки для швабры — 2 шт, Мешок для мусора, Пластина для увеличения рампы базовой станции, Руководство пользователя
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
функция полотера, уборка влажной тканью
Голосовой помощник
Alexa, Google Ассистент
Датчики
контактный бампер, лидар, камера TOF (3D), датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Развернуть
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Описание
Роботы-пылесосы Trouver представляют собой симбиоз стильного дизайна и высоких технологий, предлагая пользователям качественное и эффективное решение для уборки дома. С их емким аккумулятором Li-Ion на 5200 мА·ч, эти устройства способны работать длительное время без необходимости частой подзарядки, обеспечивая бесперебойную уборку всей жилой площади. Эстетичный белый корпус робота шириной 350 мм гармонично впишется в любой интерьер, а компактная базовая станция шириной 340 мм аккуратно разместится даже в небольшом пространстве. Эти роботы справляются как с сухой, так и с влажной уборкой, гарантируя, что все поверхности вашего дома останутся чистыми и ухоженными. Пожалуй, самой впечатляющей особенностью роботов-пылесосов Trouver является станция самоочистки. С объемом пылесборника станции в 3200 мл, она не только облегчает обслуживание устройства, но и существенно повышает его автономность, избавляя вас от необходимости частой очистки. Эти роботы-пылесосы идеально подходят для тех, кто ценит свое время и комфорт, предоставляя возможность наслаждаться чистотой без лишних усилий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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