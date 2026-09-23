Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC)
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Aqua (RLE52SC)
Робот-пылесос Trouver — это современное решение для поддержания чистоты в вашем доме. С мощным аккумулятором емкостью 5200 мА·ч данная модель способна эффективно убирать до 180 кв.м на одном заряде, обеспечивая до 180 минут автономной работы. Белый элегантный дизайн устройства прекрасно впишется в любой интерьер, а компактная ширина базовой станции — всего 398 мм — позволит разместить его в самых удобных местах. С мощностью 60 Вт и низким уровнем шума — всего 56 дБ, этот робот-пылесос работает практически незаметно, не нарушая вашего покоя. В комплект входит литий-ионный аккумулятор и одна насадка, предназначенная для сухой и влажной уборки, что делает его универсальным помощником в уборке различных поверхностей. Trouver интегрируется в ваши существующие системы умного дома, поддерживая работу с Amazon Alexa, Google Home и Умным домом Яндекса. Управление также возможно с помощью голосовых команд через помощников Алиса, Alexa, Google Ассистент и Siri, что делает его еще более удобным и современным. Для максимального удобства в уходе робот-пылесос оснащен станцией самоочистки, объем пылесборника которой составляет 4000 мл, что существенно снижает необходимость в частом обслуживании устройства. Trouver — это сочетание высоких технологий и простоты использования, которое предоставляет вам свободу и больше времени для важных дел.
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, моющие Dreame, белые
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