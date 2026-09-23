Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A)
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum M50 Ultra (HMH28A)
Вертикальный пылесос Trouver от бренда Dreame — это современное и удобное решение для тщательной уборки вашего дома. Этот стильный черный пылесос оснащен мощным мотором с потребляемой мощностью 450 Вт, который обеспечивает эффективное всасывание для выполнения как сухой, так и влажной уборки. Trouver обладает емкостью пылесборника 0,7 литра, что позволяет выполнять уборку на достаточно большой площади без необходимости частого опорожнения контейнера. Контейнер легко снимается и очищается, что делает уход за пылесосом простым и беспроблемным. Гибкая труба всасывания позволяет добраться до труднодоступных мест, обеспечивая полный контроль над процессом уборки. Пылесос функционирует от Li-Ion аккумулятора с емкостью 4000 мА·ч, что позволяет пылесосу бесперебойно работать до 60 минут на одном заряде, в зависимости от режима использования. Время полной зарядки составляет около 4 часов. Регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет без труда подбирать необходимый уровень всасывания в соответствии с вашими нуждами. Уровень шума не превышает 76 дБ, что делает его достаточно тихим для использования в любое время суток, не беспокоя членов семьи или соседей. Пылесос оснащен станцией для хранения с функцией самоочистки, что значительно упрощает обслуживание и хранение устройства. С весом в 5,7 кг, Trouver легко маневрирует и не требует больших усилий при перемещении. Этот вертикальный пылесос идеально подходит для тех, кто ценит комбинацию мощности, функциональности и современного дизайна в одном устройстве.
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки
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