Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A)
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver Wet and Dry Vacuum K20 Flex Reach (HMH13A)
Вертикальные пылесосы Trouver — это универсальные помощники для эффективной уборки дома благодаря продуманным характеристикам и стильному дизайну. Они обладают сравнительно небольшим весом в 4 кг, что делает их удобными для маневрирования и использования в любых уголках вашего жилища. Пылесосы рассчитаны на автономную работу, питаются от литий-ионного аккумулятора емкостью 2600 мА·ч, обеспечивающего до 35 минут активной уборки. Восстановление заряда занимает 5 часов, что позволяет быстро подготовить устройство к следующему сеансу. Модель поддерживает оба типы уборки — сухую и влажную, что открывает множество возможностей для поддержания чистоты в доме. Пылесосы оснащены контейнером для сбора пыли объемом 0,5 л, что исключает необходимость постоянной смены мешков, а регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет быстро и удобно настраивать интенсивность работы в зависимости от типа покрытия. Мощная и эффективная работа пылесоса обеспечивается потребляемой мощностью в 250 Вт, а уровень шума в 76 дБ делает его достаточно тихим прибором, не вызывающим дискомфорта. Цельная труба всасывания повышает надежность и долговечность конструкции. Черный цвет корпуса придаёт устройству современный и элегантный вид, позволяющий ему легко вписаться в интерьер вашего дома. Бренд Trouver известен своим вниманием к качеству и функциональности, что делает эти пылесосы отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и инновации в бытовой технике.
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