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Gare Du Nord - Gold (coloured) (8719262042575) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gare Du Nord - Gold (coloured) (8719262042575) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gare du Nord
Альбом (сингл)
GOLD
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gare Du Nord - Gold (coloured) (8719262042575) - фото 1
  • Gare Du Nord - Gold (coloured) (8719262042575) - фото 2
  • Gare Du Nord - Gold (coloured) (8719262042575) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733858
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Загружаем...
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Gare Du Nord - Gold (coloured) (8719262042575) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042575]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gare du Nord
Альбом (сингл)
GOLD
Жанр
Jazz
Трек-лист
Marvin & Miles (Blue Note version), Pablo’s Blues, You’re My Medicine (Blue Note version), Groove Me Up (Tarantino mix), Beautiful Day (Blue Note version), Love Of My Life, How Was It For You, I’m Not A Woman I’m Not A Man, Yo…Que Pasa, Summertime, Rock Your Baby
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gare Du Nord - Gold (coloured) (8719262042575) виниловая пластинка

Отпразднуйте 25 лет изысканного звучания с GOLD — лучшим виниловым сборником от Gare du Nord . Путешествие по лучшим моментам группы в жанрах лаунж, ню-джаз, блюз и кинематографический соул под руководством самих создателей. От золотых хитов, таких как « Pablo's Blues » и « Marvin & Miles », до легендарных малоизвестных композиций, таких как « Rock Your Baby », — эта совершенно новая юбилейная коллекция передает неповторимый стиль группы, ее умение рассказывать истории и создавать элегантные звуковые ландшафты. Тщательно обработанный с оригинальных источников, чтобы обеспечить максимально аутентичное звучание винила, GOLD — это тщательно подобранный набор как для давних поклонников, так и для новых слушателей. Выпущенный ограниченным тиражом в 1000 экземпляров на виниле золотистого цвета, альбом GOLD включает в себя личные комментарии создателей к каждой композиции, что делает его поистине коллекционным изданием.

Отзывы о товаре Gare Du Nord - Gold (coloured) (8719262042575) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042575]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gare du Nord
Альбом (сингл)
GOLD
Жанр
Jazz
Трек-лист
Marvin & Miles (Blue Note version), Pablo’s Blues, You’re My Medicine (Blue Note version), Groove Me Up (Tarantino mix), Beautiful Day (Blue Note version), Love Of My Life, How Was It For You, I’m Not A Woman I’m Not A Man, Yo…Que Pasa, Summertime, Rock Your Baby
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Отпразднуйте 25 лет изысканного звучания с GOLD — лучшим виниловым сборником от Gare du Nord . Путешествие по лучшим моментам группы в жанрах лаунж, ню-джаз, блюз и кинематографический соул под руководством самих создателей. От золотых хитов, таких как « Pablo's Blues » и « Marvin & Miles », до легендарных малоизвестных композиций, таких как « Rock Your Baby », — эта совершенно новая юбилейная коллекция передает неповторимый стиль группы, ее умение рассказывать истории и создавать элегантные звуковые ландшафты. Тщательно обработанный с оригинальных источников, чтобы обеспечить максимально аутентичное звучание винила, GOLD — это тщательно подобранный набор как для давних поклонников, так и для новых слушателей. Выпущенный ограниченным тиражом в 1000 экземпляров на виниле золотистого цвета, альбом GOLD включает в себя личные комментарии создателей к каждой композиции, что делает его поистине коллекционным изданием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gare Du Nord - Gold (coloured) (8719262042575) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4310 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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