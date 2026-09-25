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Fleetwood Mac - Tango In The Night (Analogue, Original Master Recording) (0821797256919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fleetwood Mac - Tango In The Night (Analogue, Original Master Recording) (0821797256919) виниловая пластинка

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Fleetwood Mac - Tango In The Night (Analogue, Original Master Recording) (0821797256919) - фото 1
Fleetwood Mac - Tango In The Night (Analogue, Original Master Recording) (0821797256919) - фото 2
Fleetwood Mac - Tango In The Night (Analogue, Original Master Recording) (0821797256919) - фото 3
Fleetwood Mac - Tango In The Night (Analogue, Original Master Recording) (0821797256919) - фото 4
Fleetwood Mac - Tango In The Night (Analogue, Original Master Recording) (0821797256919) - фото 5
Fleetwood Mac - Tango In The Night (Analogue, Original Master Recording) (0821797256919) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
TANGO IN THE NIGHT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - Tango In The Night (Analogue, Original Master Recording) (0821797256919) - фото 1
  • Fleetwood Mac - Tango In The Night (Analogue, Original Master Recording) (0821797256919) - фото 2
  • Fleetwood Mac - Tango In The Night (Analogue, Original Master Recording) (0821797256919) - фото 3
  • Fleetwood Mac - Tango In The Night (Analogue, Original Master Recording) (0821797256919) - фото 4
  • Fleetwood Mac - Tango In The Night (Analogue, Original Master Recording) (0821797256919) - фото 5
  • Fleetwood Mac - Tango In The Night (Analogue, Original Master Recording) (0821797256919) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 
Начислим 254 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733848
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Fleetwood Mac - Tango In The Night (Analogue, Original Master Recording) (0821797256919) виниловая пластинка
8 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797256919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
TANGO IN THE NIGHT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Big Love, Seven Wonders, Everywhere, Caroline, Tango In The Night, Mystified, Little Lies, Family Man, Sara, Isn't It Midnight, When I See You Again, You And I, Part II
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Gain 2™ Ultra Analog 45RPM 180g Series, Original Master Recording
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - Tango In The Night (Analogue, Original Master Recording) (0821797256919) виниловая пластинка

Целая вселенная поп-музыки: альбом Fleetwood Mac «Tango in the Night» отличается тщательной проработкой и включает в себя хиты «Big Love», «Everywhere», «Seven Wonders» и «Little Lies». Впервые оцените альбом 1987 года в аудиофильском звучании: пронумерованный набор из двух виниловых пластинок Mobile Fidelity весом 180 г и скоростью вращения 45 об/мин передает мельчайшие детали — от аналогового мастер-файла 1/2"/30 IPS до DSD 256, аналоговой консоли и токарного станка. Перфекционизм, проявленный при создании альбома Fleetwood Mac «Tango in the Night», достиг уровня, который мало кому из артистов до или после него удавался. И в коммерческом, и в творческом плане эта кропотливая работа окупилась. Записанный за 18 месяцев, этот трижды платиновый альбом породил четыре хитовых сингла и вернул Fleetwood Mac в центр внимания. Требования, предъявляемые к альбому, вынудили его главного создателя, гитариста и вокалиста Линдси Бакингема, покинуть группу вскоре после его завершения. Стоило ли это того? Тысячу раз «да».



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797256919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
TANGO IN THE NIGHT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Big Love, Seven Wonders, Everywhere, Caroline, Tango In The Night, Mystified, Little Lies, Family Man, Sara, Isn't It Midnight, When I See You Again, You And I, Part II
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Gain 2™ Ultra Analog 45RPM 180g Series, Original Master Recording
Страна производитель
США
Описание
Целая вселенная поп-музыки: альбом Fleetwood Mac «Tango in the Night» отличается тщательной проработкой и включает в себя хиты «Big Love», «Everywhere», «Seven Wonders» и «Little Lies». Впервые оцените альбом 1987 года в аудиофильском звучании: пронумерованный набор из двух виниловых пластинок Mobile Fidelity весом 180 г и скоростью вращения 45 об/мин передает мельчайшие детали — от аналогового мастер-файла 1/2"/30 IPS до DSD 256, аналоговой консоли и токарного станка. Перфекционизм, проявленный при создании альбома Fleetwood Mac «Tango in the Night», достиг уровня, который мало кому из артистов до или после него удавался. И в коммерческом, и в творческом плане эта кропотливая работа окупилась. Записанный за 18 месяцев, этот трижды платиновый альбом породил четыре хитовых сингла и вернул Fleetwood Mac в центр внимания. Требования, предъявляемые к альбому, вынудили его главного создателя, гитариста и вокалиста Линдси Бакингема, покинуть группу вскоре после его завершения. Стоило ли это того? Тысячу раз «да».


Теги товара: Progressive Rock
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Fleetwood Mac - Tango In The Night (Analogue, Original Master Recording) (0821797256919) виниловая пластинка - стоимость товара 8260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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