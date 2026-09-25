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Lake & Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lake & Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) виниловая пластинка

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Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) - фото 1
Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) - фото 2
Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) - фото 3
Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) - фото 4
Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) - фото 5
Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) - фото 6
Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lake & Palmer Emerson
Альбом (сингл)
Tarkus
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) - фото 1
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) - фото 2
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) - фото 3
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) - фото 4
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) - фото 5
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) - фото 6
  • Lake &amp; Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733847
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Загружаем...
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Загружаем...
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Lake & Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797157711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lake & Palmer Emerson
Альбом (сингл)
Tarkus
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Eruption, Stones Of Years, Iconoclast, Mass, Manticore, The Battlefield, Aquatarkus, Jeremy Bender, Bitches Crystal, The Only Way (Hymn), Infinite Space (Conclusion), A Time And A Place, Are You Ready Eddy?
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lake & Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) виниловая пластинка

«Таркус», вероятно, единственный сохранившийся альбом, объединивший в своем творчестве светилу джаза Дэйва Брубека, русского композитора Сергея Прокофьева, звукорежиссера Эдди Оффорда, аргентинского композитора Альберто Гинастеру, американского гения Фрэнка Заппу и многогранного немецкого музыканта Иоганна Себастьяна Баха. Второй альбом Emerson, Lake & Palmer, одновременно разнообразный, амбициозный и сложный, оказался фантастически успешным и доступным. Он занял первое место в британских альбомных чартах и ??вошел в десятку лучших в США. Выпущенный в 1971 году, альбом вывел британскую группу на передний план концертной сцены и мгновенно стал узнаваемым благодаря своей ставшей культовой обложке. Лишенный барабанных соло, акустических баллад и интеллектуальных интерлюдий, "Tarkus" отличается от своего столь же высоко оцененного предшественника, но в очередной раз демонстрирует, что Emerson, Lake & Palmer — это группа, которая, кажется, способна играть в любом стиле и в любом темпе, работая на полную мощность. Размышляя об альбоме более чем 40 лет спустя, Эмерсон справедливо сказал: "Он многое дает для развития музыкантов. Если кто-то хочет заняться прогрессивным роком... он предлагает необходимые элементы. С "Tarkus" у вас есть много возможностей для творчества".



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Lake & Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797157711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lake & Palmer Emerson
Альбом (сингл)
Tarkus
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Eruption, Stones Of Years, Iconoclast, Mass, Manticore, The Battlefield, Aquatarkus, Jeremy Bender, Bitches Crystal, The Only Way (Hymn), Infinite Space (Conclusion), A Time And A Place, Are You Ready Eddy?
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Описание
«Таркус», вероятно, единственный сохранившийся альбом, объединивший в своем творчестве светилу джаза Дэйва Брубека, русского композитора Сергея Прокофьева, звукорежиссера Эдди Оффорда, аргентинского композитора Альберто Гинастеру, американского гения Фрэнка Заппу и многогранного немецкого музыканта Иоганна Себастьяна Баха. Второй альбом Emerson, Lake & Palmer, одновременно разнообразный, амбициозный и сложный, оказался фантастически успешным и доступным. Он занял первое место в британских альбомных чартах и ??вошел в десятку лучших в США. Выпущенный в 1971 году, альбом вывел британскую группу на передний план концертной сцены и мгновенно стал узнаваемым благодаря своей ставшей культовой обложке. Лишенный барабанных соло, акустических баллад и интеллектуальных интерлюдий, "Tarkus" отличается от своего столь же высоко оцененного предшественника, но в очередной раз демонстрирует, что Emerson, Lake & Palmer — это группа, которая, кажется, способна играть в любом стиле и в любом темпе, работая на полную мощность. Размышляя об альбоме более чем 40 лет спустя, Эмерсон справедливо сказал: "Он многое дает для развития музыкантов. Если кто-то хочет заняться прогрессивным роком... он предлагает необходимые элементы. С "Tarkus" у вас есть много возможностей для творчества".


Теги товара: Progressive Rock
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Доставка
Отзывы


Lake & Palmer Emerson - Tarkus (Analogue, Original Master Recording) (0821797157711) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5710 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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