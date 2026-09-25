Michael Jackson - Dangerous (Analogue, Original Master Recording) (0198028484114) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Michael Jackson - Dangerous (Analogue, Original Master Recording) (0198028484114) виниловая пластинка
В альбом Майкла Джексона "Dangerous", получивший восьмикратный платиновый статус от RIAA, входит бестселлер "Black or White", а также восемь других синглов, включая "Remember the Time", "Heal the World" и "In the Closet". Студийный альбом Короля поп-музыки 1991 года впервые представлен в аудиофильском звучании: пронумерованный двойной виниловый диск весом 180 г (33 об/мин) от Mobile Fidelity создан на основе оригинальных мастер-записей и воспроизводится с исключительной четкостью, детализацией и насыщенностью звучания. С альбомом "Dangerous" Майкл Джексон выбрал новое направление. Эта стратегия оправдала себя: в 1991 году альбом дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200 и к сентябрю 1994 года разошелся тиражом более 25 миллионов копий по всему миру. Сейчас мировые продажи приближаются к 40 миллионам. Пронумерованный двойной виниловый диск Mobile Fidelity весом 180 г (33 об/мин), отпечатанный с оригинальных мастер-копий на заводе Fidelity Record Pressing в Калифорнии и помещенный в разворачивающийся конверт Stoughton, впервые представляет "Dangerous" в аудиофильском качестве. Узнаваемый вокал Джексона звучит невероятно четко и выразительно, как и полнота его вокального диапазона и парящие высоты фальцета. Наслаждайтесь широкой звуковой сценой, щедрым разделением инструментов, глубокими черными тонами и широкой динамикой. Альбом "Dangerous" включает 14 песен, в том числе такие хиты, как "Black or White", "In the Closet", "Remember the Time", "Jam" и "Heal the World". К каждому из девяти синглов альбома прилагался уникальный короткометражный фильм Майкла Джексона, позже вошедший в сборник "Dangerous: The Short Films" (1993).
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