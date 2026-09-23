Duke Ellington - At Newport (Audiophile) (0886979875319) виниловая пластинка
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Описание товара Duke Ellington - At Newport (Audiophile) (0886979875319) виниловая пластинка
«Ellington at Newport» стал катализатором возвращения Эллингтона на большую сцену. Это запись впечатляющего выступления на джазовом фестивале в Ньюпорте в Род-Айленде в 1956 году, которое превзошло все ожидания публики и обеспечило Эллингтону финансовый успех на всю оставшуюся жизнь. Концерт начался с сюиты, написанной специально для фестиваля и находящейся под сильным влиянием блюза, в которой виртуозные фортепианные риффы Эллингтона, зажигательные интерлюдии на кларнете Джимми Гамильтона и трубные пассажи Кларка Терри задали тон. Однако кульминацией вечера стало сочетание произведений «Diminuendo in Blue» и «Crescendo in Blue» с участием тенор-саксофониста Пола Гонсалвеса в качестве солиста. С первых же нот публика пришла в движение; к седьмому припеву люди уже начали танцевать. А затем, на протяжении всех 27 припевов, зал превратился в такой бурлящий котел энергии, что организаторы были на грани отмены концерта.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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