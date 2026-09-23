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Duke Ellington - At Newport (Audiophile) (0886979875319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Duke Ellington - At Newport (Audiophile) (0886979875319) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
At Newport
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duke Ellington - At Newport (Audiophile) (0886979875319) - фото 1
  • Duke Ellington - At Newport (Audiophile) (0886979875319) - фото 2
  • Duke Ellington - At Newport (Audiophile) (0886979875319) - фото 3
  • Duke Ellington - At Newport (Audiophile) (0886979875319) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733839
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Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0886979875319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
At Newport
Жанр
Swing
Трек-лист
Festival Junction, Blues To Be There, Newport Up, Jeep's Blues, Diminuendo And Crescendo In Blue
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Silver Label Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duke Ellington - At Newport (Audiophile) (0886979875319) виниловая пластинка

«Ellington at Newport» стал катализатором возвращения Эллингтона на большую сцену. Это запись впечатляющего выступления на джазовом фестивале в Ньюпорте в Род-Айленде в 1956 году, которое превзошло все ожидания публики и обеспечило Эллингтону финансовый успех на всю оставшуюся жизнь. Концерт начался с сюиты, написанной специально для фестиваля и находящейся под сильным влиянием блюза, в которой виртуозные фортепианные риффы Эллингтона, зажигательные интерлюдии на кларнете Джимми Гамильтона и трубные пассажи Кларка Терри задали тон. Однако кульминацией вечера стало сочетание произведений «Diminuendo in Blue» и «Crescendo in Blue» с участием тенор-саксофониста Пола Гонсалвеса в качестве солиста. С первых же нот публика пришла в движение; к седьмому припеву люди уже начали танцевать. А затем, на протяжении всех 27 припевов, зал превратился в такой бурлящий котел энергии, что организаторы были на грани отмены концерта.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Duke Ellington - At Newport (Audiophile) (0886979875319) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0886979875319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
At Newport
Жанр
Swing
Трек-лист
Festival Junction, Blues To Be There, Newport Up, Jeep's Blues, Diminuendo And Crescendo In Blue
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Silver Label Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
«Ellington at Newport» стал катализатором возвращения Эллингтона на большую сцену. Это запись впечатляющего выступления на джазовом фестивале в Ньюпорте в Род-Айленде в 1956 году, которое превзошло все ожидания публики и обеспечило Эллингтону финансовый успех на всю оставшуюся жизнь. Концерт начался с сюиты, написанной специально для фестиваля и находящейся под сильным влиянием блюза, в которой виртуозные фортепианные риффы Эллингтона, зажигательные интерлюдии на кларнете Джимми Гамильтона и трубные пассажи Кларка Терри задали тон. Однако кульминацией вечера стало сочетание произведений «Diminuendo in Blue» и «Crescendo in Blue» с участием тенор-саксофониста Пола Гонсалвеса в качестве солиста. С первых же нот публика пришла в движение; к седьмому припеву люди уже начали танцевать. А затем, на протяжении всех 27 припевов, зал превратился в такой бурлящий котел энергии, что организаторы были на грани отмены концерта.


Теги товара: Limited Edition
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