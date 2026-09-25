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Bob Dylan - New Morning (Analogue) (0886979470811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob Dylan - New Morning (Analogue) (0886979470811) виниловая пластинка

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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
NEW MORNING
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - New Morning (Analogue) (0886979470811) - фото 1
  • Bob Dylan - New Morning (Analogue) (0886979470811) - фото 2
  • Bob Dylan - New Morning (Analogue) (0886979470811) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733838
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Bob Dylan - New Morning (Analogue) (0886979470811) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0886979470811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
NEW MORNING
Жанр
Кантри
Трек-лист
If Not For You, Day Of The Locusts, Time Passes Slowly, Went To See The Gypsy, Winterlude, If Dogs Run Free, New Morning, Sign On The Window, One More Weekend, The Man In Me, Three Angels, Father Of Night
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - New Morning (Analogue) (0886979470811) виниловая пластинка

Этот альбом, возможно, спас карьеру Боба Дилана. В любом случае, «New Morning» 1970 года доказал, что у барда всё ещё есть голос и остроумие. «New Morning» вышел сразу после самого большого провала Дилана, до сих пор необъяснимого и навсегда вызывающего тревогу альбома «Self Portrait» — практически неслушабельного альбома, который заставил многих поклонников задуматься, не сошёл ли их кумир с ума. Что ж, качественная разница, по крайней мере, говорит о том, что провал его предшественника был продуманным шагом. Альбом "New Morning" развивается из расслабленного кантри-рока Джона Уэсли Хардинга и Nashville Skyline, дополненного отчетливым влиянием рок-н-ролла. В нескольких песнях Дилан исследует новые, своеобразные направления, пути, которые он ранее не прикасался. К ним относятся джазовые эксперименты в "Sign on the Winter" и "Winterlude", масштабная разговорная композиция "If Dogs Run Free" и притча об Элвисе Пресли "Went to See the Gypsy". Эти нетрадиционные песни делают "New Morning" очаровательным и привлекательным альбомом.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0886979470811]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
NEW MORNING
Жанр
Кантри
Трек-лист
If Not For You, Day Of The Locusts, Time Passes Slowly, Went To See The Gypsy, Winterlude, If Dogs Run Free, New Morning, Sign On The Window, One More Weekend, The Man In Me, Three Angels, Father Of Night
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Описание
Этот альбом, возможно, спас карьеру Боба Дилана. В любом случае, «New Morning» 1970 года доказал, что у барда всё ещё есть голос и остроумие. «New Morning» вышел сразу после самого большого провала Дилана, до сих пор необъяснимого и навсегда вызывающего тревогу альбома «Self Portrait» — практически неслушабельного альбома, который заставил многих поклонников задуматься, не сошёл ли их кумир с ума. Что ж, качественная разница, по крайней мере, говорит о том, что провал его предшественника был продуманным шагом. Альбом "New Morning" развивается из расслабленного кантри-рока Джона Уэсли Хардинга и Nashville Skyline, дополненного отчетливым влиянием рок-н-ролла. В нескольких песнях Дилан исследует новые, своеобразные направления, пути, которые он ранее не прикасался. К ним относятся джазовые эксперименты в "Sign on the Winter" и "Winterlude", масштабная разговорная композиция "If Dogs Run Free" и притча об Элвисе Пресли "Went to See the Gypsy". Эти нетрадиционные песни делают "New Morning" очаровательным и привлекательным альбомом.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Dylan - New Morning (Analogue) (0886979470811) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5710 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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