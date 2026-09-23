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Foghat - Fool For The City (Analogue, Original Master Recording) (0821797129510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Foghat - Fool For The City (Analogue, Original Master Recording) (0821797129510) виниловая пластинка

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Foghat - Fool For The City (Analogue, Original Master Recording) (0821797129510) - фото 1
Foghat - Fool For The City (Analogue, Original Master Recording) (0821797129510) - фото 2
Foghat - Fool For The City (Analogue, Original Master Recording) (0821797129510) - фото 3
Foghat - Fool For The City (Analogue, Original Master Recording) (0821797129510) - фото 4
Foghat - Fool For The City (Analogue, Original Master Recording) (0821797129510) - фото 5
Foghat - Fool For The City (Analogue, Original Master Recording) (0821797129510) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Foghat
Альбом (сингл)
Fool For The City
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foghat - Fool For The City (Analogue, Original Master Recording) (0821797129510) - фото 1
  • Foghat - Fool For The City (Analogue, Original Master Recording) (0821797129510) - фото 2
  • Foghat - Fool For The City (Analogue, Original Master Recording) (0821797129510) - фото 3
  • Foghat - Fool For The City (Analogue, Original Master Recording) (0821797129510) - фото 4
  • Foghat - Fool For The City (Analogue, Original Master Recording) (0821797129510) - фото 5
  • Foghat - Fool For The City (Analogue, Original Master Recording) (0821797129510) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733837
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Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797129510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Foghat
Альбом (сингл)
Fool For The City
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Fool For The City, My Babe, Slow Ride, Terraplane Blues, Save Your Loving (For Me), Drive Me Home, Take It Or Leave It
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foghat - Fool For The City (Analogue, Original Master Recording) (0821797129510) виниловая пластинка

Некоторые песни настолько глубоко запечатлелись в нашем сознании, что мы узнаём их мгновенно, услышав всего одну-две ноты. Гимн группы Foghat с использованием «воздушной гитары» — «Slow Ride», с одним из самых незабываемых риффов всех времён, — как раз такая песня. Этот хит вывел британскую группу на вершину славы и обеспечил их альбому 1975 года «Fool For The City» первое место в чартах. И это просто потрясающе! Сегодня мы часто слышим тоску по старым добрым, славным временам рок-н-ролла, по тому простому року, который основывался на хорошем ритме, создавал четкий грув и просто зажигал. Музыка, под которую можно было расслабиться, отпустить все заботы и отдаться мелодии. Что ж, вот и все, друзья: классический рок 70-х, с убойными соло на слайд-гитаре, четкими гитарными партиями, энергичными ритмами и парящим вокалом. Никаких дополнительных инструкций или объяснений не требуется. Договор между артистом и публикой понятен. Здесь группа доверяет вам и уверена, что вы знаете, что делать, и готова зажечь вместе со всеми, кто находится в пределах слышимости. Британская блюз-рок-группа Foghat наконец-то добилась своего главного прорыва с альбомом "Fool for the City" 1975 года. После нескольких менее известных альбомов и нескольких лет гастролей с всё более утонченным стилем рок-блюзовых композиций, сингл "Slow Ride" наконец-то вывел их в чарты, и запоминающиеся песни с характерной бас-гитарой нашли свою аудиторию. Несмотря на английское происхождение, Foghat обрели широкую аудиторию именно благодаря своему стилю, напоминающему ранние ZZ Top. Фундаментальный принцип «это всего лишь рок-н-ролл» никогда не нарушался, а влияние диско и новой волны конца 70-х полностью обошло Foghat стороной. «Fool for the City» — это альбом Foghat, который должен быть в коллекции каждого поклонника рока. Переиздание MFSL сохраняет невероятную мощь оригинала, но теперь также предлагает большую пространственность и естественность звучания. Настоящий подарок для аудиофилов, которые хотят увеличить громкость, не жертвуя качеством звука. Переиздание выпущено на виниловой пластинке весом 180 г в разворачивающемся конверте с уникальным серийным номером. Мастеринг на половинной скорости выполнен Робом ЛоВерде.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Foghat - Fool For The City (Analogue, Original Master Recording) (0821797129510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797129510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Foghat
Альбом (сингл)
Fool For The City
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Fool For The City, My Babe, Slow Ride, Terraplane Blues, Save Your Loving (For Me), Drive Me Home, Take It Or Leave It
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Описание
Некоторые песни настолько глубоко запечатлелись в нашем сознании, что мы узнаём их мгновенно, услышав всего одну-две ноты. Гимн группы Foghat с использованием «воздушной гитары» — «Slow Ride», с одним из самых незабываемых риффов всех времён, — как раз такая песня. Этот хит вывел британскую группу на вершину славы и обеспечил их альбому 1975 года «Fool For The City» первое место в чартах. И это просто потрясающе! Сегодня мы часто слышим тоску по старым добрым, славным временам рок-н-ролла, по тому простому року, который основывался на хорошем ритме, создавал четкий грув и просто зажигал. Музыка, под которую можно было расслабиться, отпустить все заботы и отдаться мелодии. Что ж, вот и все, друзья: классический рок 70-х, с убойными соло на слайд-гитаре, четкими гитарными партиями, энергичными ритмами и парящим вокалом. Никаких дополнительных инструкций или объяснений не требуется. Договор между артистом и публикой понятен. Здесь группа доверяет вам и уверена, что вы знаете, что делать, и готова зажечь вместе со всеми, кто находится в пределах слышимости. Британская блюз-рок-группа Foghat наконец-то добилась своего главного прорыва с альбомом "Fool for the City" 1975 года. После нескольких менее известных альбомов и нескольких лет гастролей с всё более утонченным стилем рок-блюзовых композиций, сингл "Slow Ride" наконец-то вывел их в чарты, и запоминающиеся песни с характерной бас-гитарой нашли свою аудиторию. Несмотря на английское происхождение, Foghat обрели широкую аудиторию именно благодаря своему стилю, напоминающему ранние ZZ Top. Фундаментальный принцип «это всего лишь рок-н-ролл» никогда не нарушался, а влияние диско и новой волны конца 70-х полностью обошло Foghat стороной. «Fool for the City» — это альбом Foghat, который должен быть в коллекции каждого поклонника рока. Переиздание MFSL сохраняет невероятную мощь оригинала, но теперь также предлагает большую пространственность и естественность звучания. Настоящий подарок для аудиофилов, которые хотят увеличить громкость, не жертвуя качеством звука. Переиздание выпущено на виниловой пластинке весом 180 г в разворачивающемся конверте с уникальным серийным номером. Мастеринг на половинной скорости выполнен Робом ЛоВерде.


Теги товара: Limited Edition
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Foghat - Fool For The City (Analogue, Original Master Recording) (0821797129510) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5750 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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