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Four Tet - There Is Love In You (5051142058607) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Four Tet - There Is Love In You (5051142058607) виниловая пластинка

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Four Tet - There Is Love In You (5051142058607) - фото 1
Four Tet - There Is Love In You (5051142058607) - фото 2
Four Tet - There Is Love In You (5051142058607) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Four Tet
Альбом (сингл)
There Is Love In You
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Four Tet - There Is Love In You (5051142058607) - фото 1
  • Four Tet - There Is Love In You (5051142058607) - фото 2
  • Four Tet - There Is Love In You (5051142058607) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733836
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Характеристики

Бренд
Text Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Text
Barcode
[5051142058607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Four Tet
Альбом (сингл)
There Is Love In You
Жанр
House
Трек-лист
Angel Echoes, Love Cry, Circling, Pablo's Heart, Sing, This Unfolds, Reversing, Plastic People, She Just Likes To Fight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Four Tet - There Is Love In You (5051142058607) виниловая пластинка

Английский новатор в области звучания возвращается со своим первым альбомом за пять лет. «There Is Love In You» — пятый альбом Four Tet, он же Киран Хебден. Изначально задуманный как сайд-проект для его группы Fridge, Four Tet постепенно превратился в его основной проект и теперь, безусловно, является центральным элементом его музыкальной карьеры. Как и прежде, Киран Хебден сам записал музыку для «There Is Love In You» на своем домашнем компьютере. С момента выхода последнего альбома Four Tet в 2005 году англичанин нисколько не сидел сложа руки. Помимо сотрудничества с такими музыкантами и композиторами, как Burial и Дэвид Арнольд, Хебден работал с барабанщиком и легендой джаза Стивом Рейдом над четырьмя совместными альбомами, делал ремиксы на Radiohead, Hot Chip, Bloc Party, Sia, The Notwist, Kings of Convenience, Aphex Twins и многих других. В 2009 году он выступал под именем Four Tet на международных фестивалях.

Отзывы о товаре Four Tet - There Is Love In You (5051142058607) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Text Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Text
Barcode
[5051142058607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Four Tet
Альбом (сингл)
There Is Love In You
Жанр
House
Трек-лист
Angel Echoes, Love Cry, Circling, Pablo's Heart, Sing, This Unfolds, Reversing, Plastic People, She Just Likes To Fight
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Английский новатор в области звучания возвращается со своим первым альбомом за пять лет. «There Is Love In You» — пятый альбом Four Tet, он же Киран Хебден. Изначально задуманный как сайд-проект для его группы Fridge, Four Tet постепенно превратился в его основной проект и теперь, безусловно, является центральным элементом его музыкальной карьеры. Как и прежде, Киран Хебден сам записал музыку для «There Is Love In You» на своем домашнем компьютере. С момента выхода последнего альбома Four Tet в 2005 году англичанин нисколько не сидел сложа руки. Помимо сотрудничества с такими музыкантами и композиторами, как Burial и Дэвид Арнольд, Хебден работал с барабанщиком и легендой джаза Стивом Рейдом над четырьмя совместными альбомами, делал ремиксы на Radiohead, Hot Chip, Bloc Party, Sia, The Notwist, Kings of Convenience, Aphex Twins и многих других. В 2009 году он выступал под именем Four Tet на международных фестивалях.
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Отзывы


Four Tet - There Is Love In You (5051142058607) виниловая пластинка – стоимость товара 5020 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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