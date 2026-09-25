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Bill Withers - Just As I Am (Analogue) (4260019713070) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bill Withers - Just As I Am (Analogue) (4260019713070) виниловая пластинка

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Bill Withers - Just As I Am (Analogue) (4260019713070) - фото 2
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Bill Withers - Just As I Am (Analogue) (4260019713070) - фото 4
Bill Withers - Just As I Am (Analogue) (4260019713070) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Bill Withers
Альбом (сингл)
Just As I Am
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Withers - Just As I Am (Analogue) (4260019713070) - фото 1
  • Bill Withers - Just As I Am (Analogue) (4260019713070) - фото 2
  • Bill Withers - Just As I Am (Analogue) (4260019713070) - фото 3
  • Bill Withers - Just As I Am (Analogue) (4260019713070) - фото 4
  • Bill Withers - Just As I Am (Analogue) (4260019713070) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733828
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bill Withers - Just As I Am (Analogue) (4260019713070) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019713070]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Bill Withers
Альбом (сингл)
Just As I Am
Жанр
Soul
Трек-лист
Harlem, Ain't No Sunshine, Grandma's Hands, Sweet Wanomi, Everbody's Talkin', Do It Good, Hope She'll Be Happier, Let It Be, I'm Her Daddy, In My Heart, Moanin' And Groanin, Better Off Dead
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Withers - Just As I Am (Analogue) (4260019713070) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Harlem, Ain't No Sunshine, Grandma's Hands, Sweet Wanomi, Everbody's Talkin', Do It Good, Hope She'll Be Happier, Let It Be, I'm Her Daddy, In My Heart, Moanin' And Groanin, Better Off Dead



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Bill Withers - Just As I Am (Analogue) (4260019713070) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019713070]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Bill Withers
Альбом (сингл)
Just As I Am
Жанр
Soul
Трек-лист
Harlem, Ain't No Sunshine, Grandma's Hands, Sweet Wanomi, Everbody's Talkin', Do It Good, Hope She'll Be Happier, Let It Be, I'm Her Daddy, In My Heart, Moanin' And Groanin, Better Off Dead
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Harlem, Ain't No Sunshine, Grandma's Hands, Sweet Wanomi, Everbody's Talkin', Do It Good, Hope She'll Be Happier, Let It Be, I'm Her Daddy, In My Heart, Moanin' And Groanin, Better Off Dead


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Withers - Just As I Am (Analogue) (4260019713070) виниловая пластинка – стоимость товара 4780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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