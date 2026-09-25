Ornette Coleman - Ornette! (Analogue) (4260019716187) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ornette Coleman - Ornette! (Analogue) (4260019716187) виниловая пластинка
Орнетт Коулман, скончавшийся от сердечной недостаточности в июне 2015 года в возрасте 85 лет, является одним из самых влиятельных музыкантов в истории джаза. Его значение заключается не только в новаторских записях конца 1950-х и начала 1960-х годов, но и, возможно, в большей степени, в образовательном влиянии его творчества, в том, что его музыка до самого конца всегда выходила за рамки своих собственных границ. Спустя чуть больше месяца после своей новаторской работы *Free Jazz*, Коулман записал этот альбом, на котором, возможно, концептуально отошёл от этой идеи, но тем не менее направил свой квартет к ещё большему богатству деталей и креативности. *Ornette!* стал первой записью с участием басиста Скотта Лафаро и Коулмана, и разница в подходе между Лафаро и Чарли Хейденом очевидна с самых первых нот *WRU*. Его игра более прямолинейна и подвижна, и вы можете услышать, как он более активно и агрессивно ведёт Коулмана и Дона Черри вперёд, чем тёплая, томная фразировка Хейдена. Все пьесы, названия которых взяты из произведений Зигмунда Фрейда, являются жемчужинами и служат прекрасными отправными точками для импровизаций музыкантов. К этому моменту Коулман уже очень комфортно чувствовал себя с продолжительными пьесами; у него и его партнёров не было проблем с заполнением времени, не иссякая при этом с идеями. Особого упоминания заслуживает Эд Блэквелл, который находится в своей лучшей форме. *Орнетт!* Это отличный релиз, обязательный к приобретению для всех поклонников Коулмана и креативной импровизационной музыки в целом.
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