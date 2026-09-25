John Carpenter - Lost Themes: Alive After Death (coloured) (0843563132869) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара John Carpenter - Lost Themes: Alive After Death (coloured) (0843563132869) виниловая пластинка
Известный композитор и режиссер Джон Карпентер выпускает свой первый альбом, не являющийся саундтреком к фильму, почти за пять лет: «Lost Themes III: Alive After Death». Джон Карпентер, как известно, назвал первый альбом «Lost Themes» «саундтреком к фильмам в их головах». На альбоме «Alive After Death» эти фильмы еще более яркие, а названия песен — одни из самых запоминающихся. Заглавный сингл «Weeping Ghost» воссоздает образ своего персонажа в захватывающем синтезаторном миксе, вызывая мурашки по коже слушателя, когда звуковой призрак бродит по коридорам полуразрушенного особняка. Пульсирующая «The Dead Walk» превращает зомби-апокалипсис в рейв. Мрачный, атмосферный заключительный трек «Carpathian Darkness» бросает тень на весь альбом своим поразительно эффективным минималистичным фортепиано и мерцающими синтезаторными партиями. Каждая из десяти песен — это отдельная вселенная. Возрождение Карпентера как музыканта еще больше укрепилось благодаря его сотрудничеству с Коди Карпентером и Дэниелом Дэвисом. Начиная со своего первого альбома "Lost Themes" в 2015 году, они сочиняли музыку и выступали втроём: на студийных альбомах, саундтреках и на сцене. Здесь трио достигает нового уровня творческого слияния. Взаимодействие гитары Дэвиса и дуэта синтезаторов Carpenters создаёт богатые, насыщенные миры.
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