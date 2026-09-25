A Sagittariun - Return To Telepathic Heights (4251648411543) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара A Sagittariun - Return To Telepathic Heights (4251648411543) виниловая пластинка
Третий альбом группы A Sagittariun повествует о путешествии обратно на Телепатические Высоты; экспедиции, которая сталкивается со множеством препятствий на своем пути. Враждующие стороны двух планет делают это путешествие, полное решимости и самопознания, для нашего техно-рейнджера-одиночки, которое в конечном итоге приведет его к священному месту, на котором расположены Телепатические Высоты. Задуманный как саундтрек к космическому вестерну, к кинематографической интерпретации этой истории, «Возвращение на Телепатические Высоты» состоит из десяти глав, описывающих главную миссию — достижение внушительной башни Телепатических Высот, где телепатия во сне стала основным средством общения среди мирного и гармоничного сообщества, отказавшегося от участия в продолжающейся планетарной войне, которая, похоже, не закончится в ближайшее время. Музыкальное сопровождение органично вплетается в повествование, отражая все испытания и невзгоды этого путешествия, сочетая минималистичные и гармоничные ритмы, индустриальный фанк, мечтательный синтвейв и трансцендентальное техно в богатом музыкальном полотне, документирующем «Возвращение к телепатическим высотам». Альбом включает оригинальные иллюстрации Джонни Брука, полностью лицензированные и взятые из легендарной немецкой научно-фантастической серии романов «Перри Родан», которая выходила еженедельно с начала 1960-х годов и стала самой успешной научно-фантастической серией книг в истории.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитThe Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) вини...
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитK.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) винил...
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитBonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитNecrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитNight Demon - Year Of The Demon (0194399650011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитOmnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитFrozen Soul - Encased In Ice (EP) (0194399071618) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитSanguisugabogg - Pornographic Seizures (EP) (0194399327715) вини...
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитThe Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитDespised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (019439927921...
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитSlaegt - Goddess (0194399840115) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 780 руб.695 руб. в СплитSpiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре A Sagittariun - Return To Telepathic Heights (4251648411543) виниловая пластинка