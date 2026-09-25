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A Sagittariun - Return To Telepathic Heights (4251648411543) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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A Sagittariun - Return To Telepathic Heights (4251648411543) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
A Sagittariun
Альбом (сингл)
Return To Telepathic Heights
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A Sagittariun - Return To Telepathic Heights (4251648411543) - фото 1
  • A Sagittariun - Return To Telepathic Heights (4251648411543) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733811
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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A Sagittariun - Return To Telepathic Heights (4251648411543) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Running Back
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Running Back
Barcode
[4251648411543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
A Sagittariun
Альбом (сингл)
Return To Telepathic Heights
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
One Upon A Time, Watch The Skies, Last Of The Crazy Baldheads, Zeus | Prepare For Launch, Life Is The Illusion, Love Is The Dream, Lazer Battle At The O.K. Coral, Version Excursion, Dream Stealers, The Mild Mild West, The Final Scene (Fade To Black)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара A Sagittariun - Return To Telepathic Heights (4251648411543) виниловая пластинка

Третий альбом группы A Sagittariun повествует о путешествии обратно на Телепатические Высоты; экспедиции, которая сталкивается со множеством препятствий на своем пути. Враждующие стороны двух планет делают это путешествие, полное решимости и самопознания, для нашего техно-рейнджера-одиночки, которое в конечном итоге приведет его к священному месту, на котором расположены Телепатические Высоты. Задуманный как саундтрек к космическому вестерну, к кинематографической интерпретации этой истории, «Возвращение на Телепатические Высоты» состоит из десяти глав, описывающих главную миссию — достижение внушительной башни Телепатических Высот, где телепатия во сне стала основным средством общения среди мирного и гармоничного сообщества, отказавшегося от участия в продолжающейся планетарной войне, которая, похоже, не закончится в ближайшее время. Музыкальное сопровождение органично вплетается в повествование, отражая все испытания и невзгоды этого путешествия, сочетая минималистичные и гармоничные ритмы, индустриальный фанк, мечтательный синтвейв и трансцендентальное техно в богатом музыкальном полотне, документирующем «Возвращение к телепатическим высотам». Альбом включает оригинальные иллюстрации Джонни Брука, полностью лицензированные и взятые из легендарной немецкой научно-фантастической серии романов «Перри Родан», которая выходила еженедельно с начала 1960-х годов и стала самой успешной научно-фантастической серией книг в истории.

Отзывы о товаре A Sagittariun - Return To Telepathic Heights (4251648411543) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Running Back
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Running Back
Barcode
[4251648411543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
A Sagittariun
Альбом (сингл)
Return To Telepathic Heights
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
One Upon A Time, Watch The Skies, Last Of The Crazy Baldheads, Zeus | Prepare For Launch, Life Is The Illusion, Love Is The Dream, Lazer Battle At The O.K. Coral, Version Excursion, Dream Stealers, The Mild Mild West, The Final Scene (Fade To Black)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Третий альбом группы A Sagittariun повествует о путешествии обратно на Телепатические Высоты; экспедиции, которая сталкивается со множеством препятствий на своем пути. Враждующие стороны двух планет делают это путешествие, полное решимости и самопознания, для нашего техно-рейнджера-одиночки, которое в конечном итоге приведет его к священному месту, на котором расположены Телепатические Высоты. Задуманный как саундтрек к космическому вестерну, к кинематографической интерпретации этой истории, «Возвращение на Телепатические Высоты» состоит из десяти глав, описывающих главную миссию — достижение внушительной башни Телепатических Высот, где телепатия во сне стала основным средством общения среди мирного и гармоничного сообщества, отказавшегося от участия в продолжающейся планетарной войне, которая, похоже, не закончится в ближайшее время. Музыкальное сопровождение органично вплетается в повествование, отражая все испытания и невзгоды этого путешествия, сочетая минималистичные и гармоничные ритмы, индустриальный фанк, мечтательный синтвейв и трансцендентальное техно в богатом музыкальном полотне, документирующем «Возвращение к телепатическим высотам». Альбом включает оригинальные иллюстрации Джонни Брука, полностью лицензированные и взятые из легендарной немецкой научно-фантастической серии романов «Перри Родан», которая выходила еженедельно с начала 1960-х годов и стала самой успешной научно-фантастической серией книг в истории.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


A Sagittariun - Return To Telepathic Heights (4251648411543) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2920 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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