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The 13th Floor - Steppin' Out (coloured) (8785260881362) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The 13th Floor - Steppin' Out (coloured) (8785260881362) виниловая пластинка

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The 13th Floor - Steppin&#039; Out (coloured) (8785260881362) - фото 1
The 13th Floor - Steppin&#039; Out (coloured) (8785260881362) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The 13th Floor
Альбом (сингл)
Steppin' Out
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The 13th Floor - Steppin&#039; Out (coloured) (8785260881362) - фото 1
  • The 13th Floor - Steppin&#039; Out (coloured) (8785260881362) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733800
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Характеристики

Бренд
Regrooved
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Regrooved
Barcode
[8785260881362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The 13th Floor
Альбом (сингл)
Steppin' Out
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sweet Thang, Teffany, Time And Place, Hang Loose, Steppin' Out, Sweet Lovely Girl, Get Up, Leanin', Rise
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The 13th Floor - Steppin' Out (coloured) (8785260881362) виниловая пластинка

«Steppin’ Out» — альбом группы The 13th Floor, выпущенный в 1977 году. Пластинка относится к жанрам соул, фанк и диско. Продюсером выступил Оливер Сейн (Oliver Sain).



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The 13th Floor - Steppin' Out (coloured) (8785260881362) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Regrooved
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Regrooved
Barcode
[8785260881362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The 13th Floor
Альбом (сингл)
Steppin' Out
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sweet Thang, Teffany, Time And Place, Hang Loose, Steppin' Out, Sweet Lovely Girl, Get Up, Leanin', Rise
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Steppin’ Out» — альбом группы The 13th Floor, выпущенный в 1977 году. Пластинка относится к жанрам соул, фанк и диско. Продюсером выступил Оливер Сейн (Oliver Sain).


Теги товара: Цветной винил
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