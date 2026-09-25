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Mike Pride - I Hate Work (coloured) (5060197762292) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mike Pride - I Hate Work (coloured) (5060197762292) виниловая пластинка

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Mike Pride - I Hate Work (coloured) (5060197762292) - фото 2
Mike Pride - I Hate Work (coloured) (5060197762292) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mike Pride
Альбом (сингл)
I Hate Work
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mike Pride - I Hate Work (coloured) (5060197762292) - фото 1
  • Mike Pride - I Hate Work (coloured) (5060197762292) - фото 2
  • Mike Pride - I Hate Work (coloured) (5060197762292) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733798
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mike Pride - I Hate Work (coloured) (5060197762292) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mike Pride
Альбом (сингл)
I Hate Work
Жанр
Jazz
Трек-лист
Corporate Deathburger, Business On Parade, America's So Straight, And So You Know, Dick For Brains, Greedy And Pathetic, Annie Olivia, Dead Cops, She Wants A Partner With A Lust For Life, I Hate Work
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mike Pride - I Hate Work (coloured) (5060197762292) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Corporate Deathburger, Business On Parade, America's So Straight, And So You Know, Dick For Brains, Greedy And Pathetic, Annie Olivia, Dead Cops, She Wants A Partner With A Lust For Life, I Hate Work

Отзывы о товаре Mike Pride - I Hate Work (coloured) (5060197762292) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mike Pride
Альбом (сингл)
I Hate Work
Жанр
Jazz
Трек-лист
Corporate Deathburger, Business On Parade, America's So Straight, And So You Know, Dick For Brains, Greedy And Pathetic, Annie Olivia, Dead Cops, She Wants A Partner With A Lust For Life, I Hate Work
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Corporate Deathburger, Business On Parade, America's So Straight, And So You Know, Dick For Brains, Greedy And Pathetic, Annie Olivia, Dead Cops, She Wants A Partner With A Lust For Life, I Hate Work
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mike Pride - I Hate Work (coloured) (5060197762292) виниловая пластинка - купить по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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