WorldService Project - Hiding In Plain Sight (coloured) (5060197762070) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
WorldService Project
Альбом (сингл)
Hiding In Plain Sight
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733796
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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762070]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
WorldService Project
Альбом (сингл)
Hiding In Plain Sight
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Deeper, Pomped-Up Freddy, Where Am I?, Sex, Lies, Lies And Lies, The Kipper And The Pork Pie, The Higgly Giggly Wiggly Woo, Vendetta, Europhiles, Onward
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара WorldService Project - Hiding In Plain Sight (coloured) (5060197762070) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Deeper, Pomped-Up Freddy, Where Am I?, Sex, Lies, Lies And Lies, The Kipper And The Pork Pie, The Higgly Giggly Wiggly Woo, Vendetta, Europhiles, Onward
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762070]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
WorldService Project
Альбом (сингл)
Hiding In Plain Sight
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Deeper, Pomped-Up Freddy, Where Am I?, Sex, Lies, Lies And Lies, The Kipper And The Pork Pie, The Higgly Giggly Wiggly Woo, Vendetta, Europhiles, Onward
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Deeper, Pomped-Up Freddy, Where Am I?, Sex, Lies, Lies And Lies, The Kipper And The Pork Pie, The Higgly Giggly Wiggly Woo, Vendetta, Europhiles, Onward
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
WorldService Project - Hiding In Plain Sight (coloured) (5060197762070) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3070 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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