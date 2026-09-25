Count Basie - Basie At Birdland (Analogue) (5060149623022) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Basie At Birdland
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 733787
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 750 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623022]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Basie At Birdland
Жанр
Swing
Трек-лист
Little Pony, Discommotion, Blues Backstage, Blee Blop Blues, Whirly Bird, One O'Clock Jump, Segue In "C", Good Time Blues, One O'Clock Jump, Easin' It, A Little Tempo, Please, Corner Pocket, I Needs To Be Bee'd With, Discommotion, Segue In C (Alternate Take), Whirly-Bird, One O'Clock Jump(Theme)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Count Basie - Basie At Birdland (Analogue) (5060149623022) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Count Basie / Basie At Birdland (2LP) предлагает вам уникальную возможность окунуться в атмосферу джазового клубного исполнения. Этот альбом записан в живую, передавая магию выступлений Уинстона "Бейси" и его виртуозных музыкантов. Высокое качество звука и прекрасно оформленная упаковка делают эту коллекцию настоящим сокровищем для меломанов. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться величественным звучанием, которое навсегда останется в вашем сердце.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитKiss - Kissworld - The Best Of (0602577375125) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитBad Company, Burnin’ Sky (Remastered) (0081227953652) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитJoe Henderson - The State Of The Tenor (Analogue, Tone Poet) (06...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитLana Del Rey - Honeymoon (0602547507686) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитSam Rivers - Contours (Analogue, Tone Poet) (0602577248993) вини...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитJimmy Smith - Prayer Meetin' (Analogue, Tone Poet) (060250881132...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитBaby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитHorace Silver - Further Explorations (Analogue, Tone Poet) (0602...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитOscar Peterson - Night Train (Analogue, Acoustic Sounds) (060243...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитBillie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic ...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитChet Baker - Sings & Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986)...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитEddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149623022]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
Basie At Birdland
Жанр
Swing
Трек-лист
Little Pony, Discommotion, Blues Backstage, Blee Blop Blues, Whirly Bird, One O'Clock Jump, Segue In "C", Good Time Blues, One O'Clock Jump, Easin' It, A Little Tempo, Please, Corner Pocket, I Needs To Be Bee'd With, Discommotion, Segue In C (Alternate Take), Whirly-Bird, One O'Clock Jump(Theme)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Виниловая пластинка Count Basie / Basie At Birdland (2LP) предлагает вам уникальную возможность окунуться в атмосферу джазового клубного исполнения. Этот альбом записан в живую, передавая магию выступлений Уинстона "Бейси" и его виртуозных музыкантов. Высокое качество звука и прекрасно оформленная упаковка делают эту коллекцию настоящим сокровищем для меломанов. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться величественным звучанием, которое навсегда останется в вашем сердце.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Count Basie - Basie At Birdland (Analogue) (5060149623022) виниловая пластинка - стоимость товара 6750 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Count Basie - Basie At Birdland (Analogue) (5060149623022) виниловая пластинка