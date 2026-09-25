Stacey Kent - Breakfast On The Morning Tram (Audiophile) (5060149621509) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Stacey Kent - Breakfast On The Morning Tram (Audiophile) (5060149621509) виниловая пластинка
Джазовая певица Стейси Кент приглашает вас насладиться теплой и уютной музыкой – не только за завтраком. Ее ненавязчивый голос располагает к расслаблению, а двенадцать композиций варьируются от блюзовых фортепианных мелодий и меланхоличных песен о любви до легких и воздушных ритмов самбы, и все они сопровождаются юмористическими текстами. Американка, проживающая в Великобритании, выпустила несколько студийных альбомов, из которых «Завтрак в утреннем трамвае», получивший платиновый статус во Франции и золотой в Германии, является самым успешным. Хотя название «Ледяной отель» звучит довольно холодно, если воспринимать его буквально, Ян Зивекинг рекомендует слушать его, чтобы согреться.
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