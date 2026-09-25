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Stacey Kent - Breakfast On The Morning Tram (Audiophile) (5060149621509) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stacey Kent - Breakfast On The Morning Tram (Audiophile) (5060149621509) виниловая пластинка

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Stacey Kent - Breakfast On The Morning Tram (Audiophile) (5060149621509) - фото 1
Stacey Kent - Breakfast On The Morning Tram (Audiophile) (5060149621509) - фото 2
Stacey Kent - Breakfast On The Morning Tram (Audiophile) (5060149621509) - фото 3
Stacey Kent - Breakfast On The Morning Tram (Audiophile) (5060149621509) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Stacey Kent
Альбом (сингл)
Breakfast On The Morning Tram
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stacey Kent - Breakfast On The Morning Tram (Audiophile) (5060149621509) - фото 1
  • Stacey Kent - Breakfast On The Morning Tram (Audiophile) (5060149621509) - фото 2
  • Stacey Kent - Breakfast On The Morning Tram (Audiophile) (5060149621509) - фото 3
  • Stacey Kent - Breakfast On The Morning Tram (Audiophile) (5060149621509) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733784
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Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Stacey Kent
Альбом (сингл)
Breakfast On The Morning Tram
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Ice Hotel, Landslide, Ces Petits Riens, I Wish I Could Go Travelling Again, So Many Stars, Samba Saravah, Breakfast On The Morning Tram, Never Let Me Go, So Romantic, Hard Hearted Hannah, La Saison Des Pluies, What A Wonderful World
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stacey Kent - Breakfast On The Morning Tram (Audiophile) (5060149621509) виниловая пластинка

Джазовая певица Стейси Кент приглашает вас насладиться теплой и уютной музыкой – не только за завтраком. Ее ненавязчивый голос располагает к расслаблению, а двенадцать композиций варьируются от блюзовых фортепианных мелодий и меланхоличных песен о любви до легких и воздушных ритмов самбы, и все они сопровождаются юмористическими текстами. Американка, проживающая в Великобритании, выпустила несколько студийных альбомов, из которых «Завтрак в утреннем трамвае», получивший платиновый статус во Франции и золотой в Германии, является самым успешным. Хотя название «Ледяной отель» звучит довольно холодно, если воспринимать его буквально, Ян Зивекинг рекомендует слушать его, чтобы согреться.

Отзывы о товаре Stacey Kent - Breakfast On The Morning Tram (Audiophile) (5060149621509) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Stacey Kent
Альбом (сингл)
Breakfast On The Morning Tram
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Ice Hotel, Landslide, Ces Petits Riens, I Wish I Could Go Travelling Again, So Many Stars, Samba Saravah, Breakfast On The Morning Tram, Never Let Me Go, So Romantic, Hard Hearted Hannah, La Saison Des Pluies, What A Wonderful World
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Джазовая певица Стейси Кент приглашает вас насладиться теплой и уютной музыкой – не только за завтраком. Ее ненавязчивый голос располагает к расслаблению, а двенадцать композиций варьируются от блюзовых фортепианных мелодий и меланхоличных песен о любви до легких и воздушных ритмов самбы, и все они сопровождаются юмористическими текстами. Американка, проживающая в Великобритании, выпустила несколько студийных альбомов, из которых «Завтрак в утреннем трамвае», получивший платиновый статус во Франции и золотой в Германии, является самым успешным. Хотя название «Ледяной отель» звучит довольно холодно, если воспринимать его буквально, Ян Зивекинг рекомендует слушать его, чтобы согреться.
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Stacey Kent - Breakfast On The Morning Tram (Audiophile) (5060149621509) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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