Stacey Kent - The Boy Next Door (Audiophile) (5060149621370) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Stacey Kent - The Boy Next Door (Audiophile) (5060149621370) виниловая пластинка
Уникальный, неповторимый стиль Стейси Кент лучше всего можно описать как классический шик; музыкальный эквивалент маленького черного платья. Подобно тому, как маленькое черное платье может раскрыть личность женщины, тонко нюансированные интерпретации мисс Кент произведений из «Великого американского песенника» красноречиво демонстрируют сложные мелодии и элегантные, утонченные тексты популярной американской музыки золотой эпохи. Вокально Стейси Кент никогда не звучала лучше. И в ней есть чем восхищаться: ее резонансное меццо-сопрано с приятным мерцающим джазовым тембром и прозрачным вибрато, ее врожденное чувство ритма и инстинктивное чувство времени, ее тонко нюансированная дикция и изысканная деликатность выражения лица. Мастерски рассказывая истории и развлекая публику, мисс Кент также привносит в свое пение свой научный опыт доктора сравнительной литературы; она избегает приторной сентиментальности, предлагая вместо этого острый романтический лиризм. Альбом Стейси Кент «The Boy Next Door» — это глубоко прочувствованная и почтительная дань уважения её музыкальным кумирам, включая таких легендарных певцов, как Фрэнк Синатра и Дин Мартин, 80-летнего Дэйва Брубека и мэтра манхэттенского кабаре Бобби Шорта. Впервые репертуар этой изысканной джазовой певицы выходит за рамки «Великого американского песенника», включая произведения современных поп-авторов песен, таких как Берт Бакарак, Пол Саймон и Кэрол Кинг. Мисс Кент привносит свой неповторимый стиль в каждую композицию, создавая волшебство в этой великолепной коллекции поп/джазовых стандартов, охватывающих очарование, соблазн, любовь, утрату и память. Стейси Кент получает безупречную поддержку от своего блестящего, утонченного джазового квинтета, чей ритмичный поток дополнительно усиливается изысканными и мастерскими аранжировками. Ньютон и Томлинсон, оба независимые, профессионально подготовленные музыканты, также демонстрируют здесь ранее неизвестные музыкальные таланты, объединившись с Кертисом Шварцем для ироничного бэк-вокала в чудесно свежей интерпретации миссис Кент песни "Ooh-Shoo-Be-Doo-Be".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 510 руб.1628 руб. в СплитKiss - Kissworld - The Best Of (0602577375125) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитBad Company, Burnin’ Sky (Remastered) (0081227953652) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитJoe Henderson - The State Of The Tenor (Analogue, Tone Poet) (06...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитLana Del Rey - Honeymoon (0602547507686) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитSam Rivers - Contours (Analogue, Tone Poet) (0602577248993) вини...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитJimmy Smith - Prayer Meetin' (Analogue, Tone Poet) (060250881132...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитBaby Face Willette - Face To Face (Analogue, Tone Poet) (0602577...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитHorace Silver - Further Explorations (Analogue, Tone Poet) (0602...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитOscar Peterson - Night Train (Analogue, Acoustic Sounds) (060243...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитBillie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic ...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитChet Baker - Sings & Plays (Analogue, Tone Poet) (0602438370986)...
-
В наличииЦена 6 520 руб.1630 руб. в СплитEddie Henderson - Be Cool (0888295692854) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Stacey Kent - The Boy Next Door (Audiophile) (5060149621370) виниловая пластинка