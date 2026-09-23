Stevie Ray Vaughan - Couldn't Stand The Weather (Analogue) (5060149620175) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
Couldn't Stand The Weather
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733780
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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620175]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
Couldn't Stand The Weather
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Scuttle Buttin', Couldn't Stand The Weather, Things (That) I Used To Do, Voodoo Chile (Slight Return), Cold Shot, Tin Pan Alley, Honey Bee, Stang's Swang, SRV Speaks, Hide Away, Look At Little Sister, Give Me Back My Wig, Come On (Pt.3)
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stevie Ray Vaughan - Couldn't Stand The Weather (Analogue) (5060149620175) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Scuttle Buttin', Couldn't Stand The Weather, Things (That) I Used To Do, Voodoo Chile (Slight Return), Cold Shot, Tin Pan Alley, Honey Bee, Stang's Swang, SRV Speaks, Hide Away, Look At Little Sister, Give Me Back My Wig, Come On (Pt.3)
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620175]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
Couldn't Stand The Weather
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Scuttle Buttin', Couldn't Stand The Weather, Things (That) I Used To Do, Voodoo Chile (Slight Return), Cold Shot, Tin Pan Alley, Honey Bee, Stang's Swang, SRV Speaks, Hide Away, Look At Little Sister, Give Me Back My Wig, Come On (Pt.3)
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Scuttle Buttin', Couldn't Stand The Weather, Things (That) I Used To Do, Voodoo Chile (Slight Return), Cold Shot, Tin Pan Alley, Honey Bee, Stang's Swang, SRV Speaks, Hide Away, Look At Little Sister, Give Me Back My Wig, Come On (Pt.3)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Stevie Ray Vaughan - Couldn't Stand The Weather (Analogue) (5060149620175) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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