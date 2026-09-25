Lightnin' Hopkins - In New York (Analogue) (5060149620137) виниловая пластинка
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Описание товара Lightnin' Hopkins - In New York (Analogue) (5060149620137) виниловая пластинка
Записанный 15 ноября 1960 года в студии Nola Penthouse Sound Studios в Нью-Йорке, альбом Lightnin' In New York демонстрирует легендарного блюзмена в его классической форме, включая несколько редких фортепианных соло. Продюсером альбома выступил соучредитель Candid Records, известный музыкальный критик и общественный деятель Нат Хентофф, а запись проходила в то время, когда Хопкинса «заново открывала» белая аудитория. Блюзмен неохотно принял свою новую роль артиста, выступающего перед преимущественно белой публикой. Лайтнин Хопкинс был одним из самых записываемых блюзовых исполнителей, и эти записи были сделаны в переломный момент его карьеры. К 1960 году, в возрасте 48 лет, он был уже не просто звездой в афроамериканском сообществе; он стоял на пороге того, чтобы стать легендой фолк-музыки. Его глубоко личная музыка отражала не только опыт чернокожих людей, но и находила отклик у более широкой аудитории. Крис Страхвиц, который часто записывал Хопкинса, называл его записи «маленькими звуковыми снимками одного из великих фолк-поэтов, появившихся в афроамериканском сообществе Техаса». К моменту смерти Хопкинса в 1982 году он создал более 600 таких «снимков». Из этого богатого наследия «Candid Session» — одна из его лучших и самых проникновенных записей.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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