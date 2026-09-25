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Keb' Mo' - Peace...Back by Popular Demand (Analogue) (5060149621127) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Keb' Mo' - Peace...Back by Popular Demand (Analogue) (5060149621127) виниловая пластинка

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Keb&#039; Mo&#039; - Peace...Back by Popular Demand (Analogue) (5060149621127) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Keb' Mo'
Альбом (сингл)
Peace...Back by Popular Demand
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Keb&#039; Mo&#039; - Peace...Back by Popular Demand (Analogue) (5060149621127) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733776
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Загружаем...
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Keb' Mo' - Peace...Back by Popular Demand (Analogue) (5060149621127) виниловая пластинка
4 780 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Keb' Mo'
Альбом (сингл)
Peace...Back by Popular Demand
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
For What It's Worth, Wake Up Everybody, People Got To Be Free, Talk, What's Happening Brother, The Times They Are A-Changin', Get Together, Someday We'll All Be Free, (What's So Funny 'Bout) Peace, Love And Understanding, Imagine
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Keb' Mo' - Peace...Back by Popular Demand (Analogue) (5060149621127) виниловая пластинка

Удивительно, насколько удачно вписались кавер-версии девяти классических песен протеста и мира, представленные Кеб Мо на альбоме "Peace ... Back By Popular Demand" вписываются в современную политическую обстановку. В этом альбоме звезды - сами песни, и Кеб' Мо' мудро подходит к каждой из них, спокойно и умеренно, отдавая предпочтение посланиям перед легким соул-джазовым фоном с достаточным количеством фанка в интерлюдии рожков, чтобы придать аранжировке немного динамики. Трудно сказать что-либо о выборе песен, но как исполнитель Мо' редко делает какую-либо из них своей, за каждой из них отчетливо чувствуется память об оригинальной версии. Очевидно, что Мо' ни в коем случае не стремится занять первое место в чартах, и его попытка представить эти важные песни в новом свете заслуживает одобрения. "Peace... Back by Popular Demand" не относится к числу великих альбомов, но в нем есть важные вещи, которые он хочет нам сказать, или, в данном случае, повторить, и служит напоминанием о том, что каждая эпоха может использовать и заслуживает мира.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Keb' Mo' - Peace...Back by Popular Demand (Analogue) (5060149621127) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621127]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Keb' Mo'
Альбом (сингл)
Peace...Back by Popular Demand
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
For What It's Worth, Wake Up Everybody, People Got To Be Free, Talk, What's Happening Brother, The Times They Are A-Changin', Get Together, Someday We'll All Be Free, (What's So Funny 'Bout) Peace, Love And Understanding, Imagine
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Удивительно, насколько удачно вписались кавер-версии девяти классических песен протеста и мира, представленные Кеб Мо на альбоме "Peace ... Back By Popular Demand" вписываются в современную политическую обстановку. В этом альбоме звезды - сами песни, и Кеб' Мо' мудро подходит к каждой из них, спокойно и умеренно, отдавая предпочтение посланиям перед легким соул-джазовым фоном с достаточным количеством фанка в интерлюдии рожков, чтобы придать аранжировке немного динамики. Трудно сказать что-либо о выборе песен, но как исполнитель Мо' редко делает какую-либо из них своей, за каждой из них отчетливо чувствуется память об оригинальной версии. Очевидно, что Мо' ни в коем случае не стремится занять первое место в чартах, и его попытка представить эти важные песни в новом свете заслуживает одобрения. "Peace... Back by Popular Demand" не относится к числу великих альбомов, но в нем есть важные вещи, которые он хочет нам сказать, или, в данном случае, повторить, и служит напоминанием о том, что каждая эпоха может использовать и заслуживает мира.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Keb' Mo' - Peace...Back by Popular Demand (Analogue) (5060149621127) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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