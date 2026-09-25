Canned Heat - Boogie With Canned Heat (Analogue) (5060149621332) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Canned Heat - Boogie With Canned Heat (Analogue) (5060149621332) виниловая пластинка
Переиздание второго студийного альбома рок-группы Canned Heat, вышедшего в 1968 году. Альбом включает в себя сингл "On the Road Again", который стал хитом во многих странах мира. Canned Heat - американская блюз-рок-группа, образованная в 1965 году в Лос-Анджелесе, Калифорния, ныне покойными Аланом Уилсоном и Бобом Хайтом, которые название коллектива заимствовали у блюзмена Томми Джонсона и его песни 1928 года Canned Heat Blues. Уилсон и Хайт, энтузиасты и коллекционеры блюза, возродили в своём творчестве огромное количество забытой блюзовой классики 20-х - 30х годов. Группа имела значительный коммерческий успех в 1969 - 1971 годах (восемь её альбомов входили в Billboard 200, хитами становились синглы On the Road Again, Goin' Up the Country и Let's Work Together.
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Теги товара: Limited Edition
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