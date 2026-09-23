Rob Zombie - The Great Satan (coloured) (4065629753139) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rob Zombie
Альбом (сингл)
The Great Satan
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733765
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629753139]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rob Zombie
Альбом (сингл)
The Great Satan
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
F.T.W. 84, Tarantula, (I'm A) Rock "N" Roller, Heathen Days, Who Am I?, Black Rat Coffin, Sir Lord Acid Wolfman, Punks And Demons, The Devilman, Out Of Sight, Revolution Motherfuckers, Welcome To The Electric Age, The Black Scorpion, Unclean Animals, Grave Discontent
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rob Zombie - The Great Satan (coloured) (4065629753139) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: F.T.W. 84, Tarantula, (I'm A) Rock "N" Roller, Heathen Days, Who Am I?, Black Rat Coffin, Sir Lord Acid Wolfman, Punks And Demons, The Devilman, Out Of Sight, Revolution Motherfuckers, Welcome To The Electric Age, The Black Scorpion, Unclean Animals, Grave Discontent
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629753139]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rob Zombie
Альбом (сингл)
The Great Satan
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
F.T.W. 84, Tarantula, (I'm A) Rock "N" Roller, Heathen Days, Who Am I?, Black Rat Coffin, Sir Lord Acid Wolfman, Punks And Demons, The Devilman, Out Of Sight, Revolution Motherfuckers, Welcome To The Electric Age, The Black Scorpion, Unclean Animals, Grave Discontent
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: F.T.W. 84, Tarantula, (I'm A) Rock "N" Roller, Heathen Days, Who Am I?, Black Rat Coffin, Sir Lord Acid Wolfman, Punks And Demons, The Devilman, Out Of Sight, Revolution Motherfuckers, Welcome To The Electric Age, The Black Scorpion, Unclean Animals, Grave Discontent
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Rob Zombie - The Great Satan (coloured) (4065629753139) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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