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My Dying Bride - The Ghost Of Orion (0727361516116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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My Dying Bride - The Ghost Of Orion (0727361516116) виниловая пластинка

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My Dying Bride - The Ghost Of Orion (0727361516116) - фото 1
My Dying Bride - The Ghost Of Orion (0727361516116) - фото 2
My Dying Bride - The Ghost Of Orion (0727361516116) - фото 3
My Dying Bride - The Ghost Of Orion (0727361516116) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
My Dying Bride
Альбом (сингл)
The Ghost Of Orion
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • My Dying Bride - The Ghost Of Orion (0727361516116) - фото 1
  • My Dying Bride - The Ghost Of Orion (0727361516116) - фото 2
  • My Dying Bride - The Ghost Of Orion (0727361516116) - фото 3
  • My Dying Bride - The Ghost Of Orion (0727361516116) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733763
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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My Dying Bride - The Ghost Of Orion (0727361516116) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361516116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
My Dying Bride
Альбом (сингл)
The Ghost Of Orion
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Your Broken Shore, To Outlive The Gods, Tired Of Tears, The Solace, The Long Black Land, The Ghost Of Orion, The Old Earth, Your Woven Shore
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара My Dying Bride - The Ghost Of Orion (0727361516116) виниловая пластинка

"The Ghost Of Orion" - студийный альбом 2020 года британской дэт-дум-метал-группы My Dying Bride. Издание на двойном черном виниле на 45-ти оборотах. My Dying Bride - британская дэт-дум-метал-группа. В 1990 году возникла британская дэт-метал-группа Abiosis. Она распалась после выпуска мини-альбома "Noxious Emanation" в том же году. Два музыканта из Abiosis, гитарист Эндрю Крэйган и барабанщик Ричард Миа, присоединились к Аарону Стейнторпу (вокал) и Кэлвину Робертшоу (гитара) и основали My Dying Bride в июне 1990 года в городе Брадфорд. После 6 месяцев предварительных репетиций коллектив выпустил дебютную демозапись "Towards the Sinister". В целом, критики прохладно отнеслись к ней, однако похвалили композицию "Vast Choirs" за атмосферность. My Dying Bride записали свой первый сингл "God Is Alone" на виниловом 7-дюймовом диске в 1991 году. Его выпустил французский лейбл Listenable Records. Сингл обрёл успех: весь тираж "God Is Alone" был моментально раскуплен. Peaceville Records заметил My Dying Bride и предложил группе заключить контракт. Коллектив согласился и записал с лейблом свой первый мини-альбом "Symphonaire Infernus Et Spera Empyrium" с бас-гитаристом Эдрианом Джексоном. EP "вызвал большой интерес" после релиза. Музыкальные критики назвали мини-альбом "пятнадцатиминутной дэтовой симфонией".



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361516116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
My Dying Bride
Альбом (сингл)
The Ghost Of Orion
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Your Broken Shore, To Outlive The Gods, Tired Of Tears, The Solace, The Long Black Land, The Ghost Of Orion, The Old Earth, Your Woven Shore
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"The Ghost Of Orion" - студийный альбом 2020 года британской дэт-дум-метал-группы My Dying Bride. Издание на двойном черном виниле на 45-ти оборотах. My Dying Bride - британская дэт-дум-метал-группа. В 1990 году возникла британская дэт-метал-группа Abiosis. Она распалась после выпуска мини-альбома "Noxious Emanation" в том же году. Два музыканта из Abiosis, гитарист Эндрю Крэйган и барабанщик Ричард Миа, присоединились к Аарону Стейнторпу (вокал) и Кэлвину Робертшоу (гитара) и основали My Dying Bride в июне 1990 года в городе Брадфорд. После 6 месяцев предварительных репетиций коллектив выпустил дебютную демозапись "Towards the Sinister". В целом, критики прохладно отнеслись к ней, однако похвалили композицию "Vast Choirs" за атмосферность. My Dying Bride записали свой первый сингл "God Is Alone" на виниловом 7-дюймовом диске в 1991 году. Его выпустил французский лейбл Listenable Records. Сингл обрёл успех: весь тираж "God Is Alone" был моментально раскуплен. Peaceville Records заметил My Dying Bride и предложил группе заключить контракт. Коллектив согласился и записал с лейблом свой первый мини-альбом "Symphonaire Infernus Et Spera Empyrium" с бас-гитаристом Эдрианом Джексоном. EP "вызвал большой интерес" после релиза. Музыкальные критики назвали мини-альбом "пятнадцатиминутной дэтовой симфонией".


Теги товара: Limited Edition
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My Dying Bride - The Ghost Of Orion (0727361516116) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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