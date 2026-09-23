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Beyond The Black - Beyond The Black (4065629615116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Beyond The Black - Beyond The Black (4065629615116) виниловая пластинка

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Beyond The Black - Beyond The Black (4065629615116) - фото 1
Beyond The Black - Beyond The Black (4065629615116) - фото 2
Beyond The Black - Beyond The Black (4065629615116) - фото 3
Beyond The Black - Beyond The Black (4065629615116) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beyond The Black
Альбом (сингл)
Beyond The Black
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beyond The Black - Beyond The Black (4065629615116) - фото 1
  • Beyond The Black - Beyond The Black (4065629615116) - фото 2
  • Beyond The Black - Beyond The Black (4065629615116) - фото 3
  • Beyond The Black - Beyond The Black (4065629615116) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733760
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629615116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beyond The Black
Альбом (сингл)
Beyond The Black
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Is There Anybody Out There?, Reincarnation, Free Me, Winter Is Coming, Into The Light, Wide Awake, Dancing In The Dark, Raise Your Head, Not In Our Name, I Remember Dying
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beyond The Black - Beyond The Black (4065629615116) виниловая пластинка

Группа Beyond The Black может похвастаться впечатляющей историей успеха: с дебютным альбомом 2015 года, вокалистка Дженнифер Хабен произвела фурор на музыкальной сцене. Песня «Songs Of Love And Death» несколько недель оставалась в топ-15 чартов и принесла им престижную награду «Metal Hammer» в категории «Лучший дебют». Следующий альбом, «Lost In Forever», выпущенный в 2016 году, продолжил этот успех, достигнув 4-го места в чартах и ??отправившись в масштабный тур по Германии, Великобритании, России и Японии. С 2014 года группа радует поклонников всё более масштабными выступлениями на фестивале Wacken Open Air и является известной группой поддержки таких коллективов, как Aerosmith, Korn, Scorpions, Saxon и Within Temptation. Осенью 2019 года они отправились в свой первый европейский тур в качестве хедлайнеров – билеты на который были в основном распроданы. Певица и вокалистка Дженнифер Хабен также продемонстрировала свой музыкальный талант, выходящий за рамки жанров, в самом успешном немецком музыкальном шоу «Sing meinen Song» («Спой мою песню»). Успех шоу увенчался 3-м местом в чартах с четвертым студийным альбомом «Horizons». Сегодня, два года спустя, Beyond The Black триумфально возвращаются, начиная новую главу своей истории. После получивших признание синглов «Reincarnation» и «Is There Anybody Out There» группа анонсирует свой новый, пятый студийный альбом, получивший название «Beyond The Black»! Предзаказы уже доступны, а предваряет альбом новый, мрачный и мощный сингл «Winter Is Coming», который задает идеальный тон для самого масштабного на сегодняшний день европейского тура группы в качестве хедлайнера.

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629615116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beyond The Black
Альбом (сингл)
Beyond The Black
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Is There Anybody Out There?, Reincarnation, Free Me, Winter Is Coming, Into The Light, Wide Awake, Dancing In The Dark, Raise Your Head, Not In Our Name, I Remember Dying
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Группа Beyond The Black может похвастаться впечатляющей историей успеха: с дебютным альбомом 2015 года, вокалистка Дженнифер Хабен произвела фурор на музыкальной сцене. Песня «Songs Of Love And Death» несколько недель оставалась в топ-15 чартов и принесла им престижную награду «Metal Hammer» в категории «Лучший дебют». Следующий альбом, «Lost In Forever», выпущенный в 2016 году, продолжил этот успех, достигнув 4-го места в чартах и ??отправившись в масштабный тур по Германии, Великобритании, России и Японии. С 2014 года группа радует поклонников всё более масштабными выступлениями на фестивале Wacken Open Air и является известной группой поддержки таких коллективов, как Aerosmith, Korn, Scorpions, Saxon и Within Temptation. Осенью 2019 года они отправились в свой первый европейский тур в качестве хедлайнеров – билеты на который были в основном распроданы. Певица и вокалистка Дженнифер Хабен также продемонстрировала свой музыкальный талант, выходящий за рамки жанров, в самом успешном немецком музыкальном шоу «Sing meinen Song» («Спой мою песню»). Успех шоу увенчался 3-м местом в чартах с четвертым студийным альбомом «Horizons». Сегодня, два года спустя, Beyond The Black триумфально возвращаются, начиная новую главу своей истории. После получивших признание синглов «Reincarnation» и «Is There Anybody Out There» группа анонсирует свой новый, пятый студийный альбом, получивший название «Beyond The Black»! Предзаказы уже доступны, а предваряет альбом новый, мрачный и мощный сингл «Winter Is Coming», который задает идеальный тон для самого масштабного на сегодняшний день европейского тура группы в качестве хедлайнера.
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