Beyond The Black - Beyond The Black (4065629615116) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Beyond The Black - Beyond The Black (4065629615116) виниловая пластинка
Группа Beyond The Black может похвастаться впечатляющей историей успеха: с дебютным альбомом 2015 года, вокалистка Дженнифер Хабен произвела фурор на музыкальной сцене. Песня «Songs Of Love And Death» несколько недель оставалась в топ-15 чартов и принесла им престижную награду «Metal Hammer» в категории «Лучший дебют». Следующий альбом, «Lost In Forever», выпущенный в 2016 году, продолжил этот успех, достигнув 4-го места в чартах и ??отправившись в масштабный тур по Германии, Великобритании, России и Японии. С 2014 года группа радует поклонников всё более масштабными выступлениями на фестивале Wacken Open Air и является известной группой поддержки таких коллективов, как Aerosmith, Korn, Scorpions, Saxon и Within Temptation. Осенью 2019 года они отправились в свой первый европейский тур в качестве хедлайнеров – билеты на который были в основном распроданы. Певица и вокалистка Дженнифер Хабен также продемонстрировала свой музыкальный талант, выходящий за рамки жанров, в самом успешном немецком музыкальном шоу «Sing meinen Song» («Спой мою песню»). Успех шоу увенчался 3-м местом в чартах с четвертым студийным альбомом «Horizons». Сегодня, два года спустя, Beyond The Black триумфально возвращаются, начиная новую главу своей истории. После получивших признание синглов «Reincarnation» и «Is There Anybody Out There» группа анонсирует свой новый, пятый студийный альбом, получивший название «Beyond The Black»! Предзаказы уже доступны, а предваряет альбом новый, мрачный и мощный сингл «Winter Is Coming», который задает идеальный тон для самого масштабного на сегодняшний день европейского тура группы в качестве хедлайнера.
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