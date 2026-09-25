Death Angel - The Art Of Dying (coloured) (0727361123376) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Death Angel
Альбом (сингл)
The Art Of Dying
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 733756
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361123376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Death Angel
Альбом (сингл)
The Art Of Dying
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Intro / Thrown to the Wolves, 5 Steps of Freedom, Thicker than Blood, The Devil Incarnate, Famine, Prophecy, No, Spirit, Land of Blood, Never Me, Word to the Wise
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Death Angel - The Art Of Dying (coloured) (0727361123376) виниловая пластинка
The Art of Dying — четвёртый студийный альбом филиппинно-американской трэш-метал-группы Death Angel, выпущен в 2004 году на лейбле Nuclear Blast.
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361123376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Death Angel
Альбом (сингл)
The Art Of Dying
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Intro / Thrown to the Wolves, 5 Steps of Freedom, Thicker than Blood, The Devil Incarnate, Famine, Prophecy, No, Spirit, Land of Blood, Never Me, Word to the Wise
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
The Art of Dying — четвёртый студийный альбом филиппинно-американской трэш-метал-группы Death Angel, выпущен в 2004 году на лейбле Nuclear Blast.
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Death Angel - The Art Of Dying (coloured) (0727361123376) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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