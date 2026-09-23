Rob Zombie - The Great Satan (coloured) (4065629755942) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rob Zombie
Альбом (сингл)
The Great Satan
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
белый, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733754
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629755942]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rob Zombie
Альбом (сингл)
The Great Satan
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
F.T.W. 84, Tarantula, (I'm A) Rock 'N' Roller, Heathen Days, Who Am I?, Black Rat Coffin, Sir Lord Acid Wolfman, Punks and Demons, The Devilman, Out of Sight, Revolution Motherfuckers, Welcome to the Electric Age, The Black Scorpion, Unclean Animals, Grave Discontent
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rob Zombie - The Great Satan (coloured) (4065629755942) виниловая пластинка
«The Great Satan» — название предстоящего восьмого студийного альбома легенды хэви-метала и иконы поп-культуры Роба Зомби Издание на цветном виниле Альбом знаменует возвращение американского артиста в индустрию звукозаписи спустя четыре года после успеха его предыдущего альбома «The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy», выпущенного в 2021 году. Зомби возвращается к своим ранним корням, связанным с его дебютным «Hellbilly» и создавая мощную смесь гимнового хэви-рока и металла с элементами панка.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDisturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитGorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитRod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитHans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитBryan Adams - Ultimate (0602557944174) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитElbow - Giants Of All Sizes (0602577644023) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитFall Out Boy, Believers Never Die - Greatest Hits (0602508264436...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитJohnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) вини...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитQueen - A Day At The Races (0602547202703) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитQueen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитQueen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629755942]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Rob Zombie
Альбом (сингл)
The Great Satan
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
F.T.W. 84, Tarantula, (I'm A) Rock 'N' Roller, Heathen Days, Who Am I?, Black Rat Coffin, Sir Lord Acid Wolfman, Punks and Demons, The Devilman, Out of Sight, Revolution Motherfuckers, Welcome to the Electric Age, The Black Scorpion, Unclean Animals, Grave Discontent
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
«The Great Satan» — название предстоящего восьмого студийного альбома легенды хэви-метала и иконы поп-культуры Роба Зомби Издание на цветном виниле Альбом знаменует возвращение американского артиста в индустрию звукозаписи спустя четыре года после успеха его предыдущего альбома «The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy», выпущенного в 2021 году. Зомби возвращается к своим ранним корням, связанным с его дебютным «Hellbilly» и создавая мощную смесь гимнового хэви-рока и металла с элементами панка.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Rob Zombie - The Great Satan (coloured) (4065629755942) виниловая пластинка - стоимость товара 5170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Rob Zombie - The Great Satan (coloured) (4065629755942) виниловая пластинка