Top.Mail.Ru
Barry Can't Swim - When Will We Land? (coloured) (5054429173130) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Barry Can't Swim - When Will We Land? (coloured) (5054429173130) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Barry Can&#039;t Swim - When Will We Land? (coloured) (5054429173130) - фото 1
Barry Can&#039;t Swim - When Will We Land? (coloured) (5054429173130) - фото 2
Barry Can&#039;t Swim - When Will We Land? (coloured) (5054429173130) - фото 3
Barry Can&#039;t Swim - When Will We Land? (coloured) (5054429173130) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Barry Can't Swim
Альбом (сингл)
When Will We Land?
Жанр
House
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Barry Can&#039;t Swim - When Will We Land? (coloured) (5054429173130) - фото 1
  • Barry Can&#039;t Swim - When Will We Land? (coloured) (5054429173130) - фото 2
  • Barry Can&#039;t Swim - When Will We Land? (coloured) (5054429173130) - фото 3
  • Barry Can&#039;t Swim - When Will We Land? (coloured) (5054429173130) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733747
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429173130]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Barry Can't Swim
Альбом (сингл)
When Will We Land?
Жанр
House
Трек-лист
When Will We Land?, Deadbeat Gospel, Sonder, How It Feels, Sunsleeper, Woman, I Won't Let You Down, Always Get Through To You, Tell Me What You Need, Dance Of The Crab, Define Dancing
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Barry Can't Swim - When Will We Land? (coloured) (5054429173130) виниловая пластинка

Альбом, состоящий из одиннадцати треков, охватывает самые разные жанры — от дип-хауса до джаза, от эмбиента до перкуссионных элементов афробита, и является его самым всеобъемлющим и разнообразным проектом на сегодняшний день. Все это объединено его уникальным целеустремленностью и характерной живостью; благодаря его мастерству, этот альбом функционирует как своего рода музыкальная автобиография. Музыкант, родившийся в Эдинбурге, привлек к себе внимание в 2020 году серией релизов, прежде чем подписать контракт с лейблом Technicolor, входящим в состав Ninja Tune, для выпуска своего сенсационного EP 2022 года "More Content". Журнал Billboard назвал его одним из «10 перспективных исполнителей танцевальной музыки», а сингл «Blackpool Boulevard» попал в плейлист BBC Radio 1 — легенда радио Пит Тонг был в восторге, а такие законодатели музыкальных вкусов, как The Blessed Madonna и Энни Мак, стали его большими поклонниками. «У вас есть только один шанс выпустить свой дебютный альбом», — подчеркивает Барри Кэн'т Свим. «Поэтому я хочу продемонстрировать все элементы того, что мне нравилось в музыке до сих пор».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Barry Can't Swim - When Will We Land? (coloured) (5054429173130) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NINJA TUNE
Barcode
[5054429173130]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Barry Can't Swim
Альбом (сингл)
When Will We Land?
Жанр
House
Трек-лист
When Will We Land?, Deadbeat Gospel, Sonder, How It Feels, Sunsleeper, Woman, I Won't Let You Down, Always Get Through To You, Tell Me What You Need, Dance Of The Crab, Define Dancing
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом, состоящий из одиннадцати треков, охватывает самые разные жанры — от дип-хауса до джаза, от эмбиента до перкуссионных элементов афробита, и является его самым всеобъемлющим и разнообразным проектом на сегодняшний день. Все это объединено его уникальным целеустремленностью и характерной живостью; благодаря его мастерству, этот альбом функционирует как своего рода музыкальная автобиография. Музыкант, родившийся в Эдинбурге, привлек к себе внимание в 2020 году серией релизов, прежде чем подписать контракт с лейблом Technicolor, входящим в состав Ninja Tune, для выпуска своего сенсационного EP 2022 года "More Content". Журнал Billboard назвал его одним из «10 перспективных исполнителей танцевальной музыки», а сингл «Blackpool Boulevard» попал в плейлист BBC Radio 1 — легенда радио Пит Тонг был в восторге, а такие законодатели музыкальных вкусов, как The Blessed Madonna и Энни Мак, стали его большими поклонниками. «У вас есть только один шанс выпустить свой дебютный альбом», — подчеркивает Барри Кэн'т Свим. «Поэтому я хочу продемонстрировать все элементы того, что мне нравилось в музыке до сих пор».


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Barry Can't Swim - When Will We Land? (coloured) (5054429173130) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...