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The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) виниловая пластинка

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The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) - фото 1
The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) - фото 2
The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) - фото 3
The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) - фото 4
The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) - фото 5
The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) - фото 6
The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) - фото 7
The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Nimbus Collective
Альбом (сингл)
Live In Lotusland
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) - фото 1
  • The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) - фото 2
  • The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) - фото 3
  • The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) - фото 4
  • The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) - фото 5
  • The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) - фото 6
  • The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) - фото 7
  • The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733743
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) виниловая пластинка
10 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nimbus
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Nimbus
Barcode
[5060149623589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Nimbus Collective
Альбом (сингл)
Live In Lotusland
Жанр
Jazz
Трек-лист
Retribution, Reparation Personnel, Big Spliff Well You Needn't A Bientot The Goat And The Ram Jam Distant Vibes, Mrafu Mfaconi, F2 Journey Into Nigritia
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) виниловая пластинка

Утерянная запись духовного джаза — сделанная в Лос-Анджелесе во второй половине 80-х, но с возвышенной, праведной атмосферой, которая ничуть не уступает сцене 70-х! Состав здесь невероятный — звёздный состав лучших талантов, работающих на Nimbus Records: Нейт Морган на фортепиано, Рики Келли на вибрафоне, Джесси Шарпс на духовых инструментах, Дэнни Кортез на трубе, Джоэл Эктор на басу и Дерек Робертс на ударных — все они движутся слаженно, как хорошо отточенный небольшой ансамбль, в стиле, который идеально соответствует некоторым из самых великолепных записей Моргана для этого лейбла! Особенно приятно участие Келли в записи вибрафона — он музыкант, которого мы всегда любили, но которого почти никогда не слышим в таком амбициозном формате, — и его присутствие на записи делает все звучание еще более волшебным и величественным. Треки довольно длинные, с парящим, ищущим настроением — мощно поддерживаемые фортепиано Моргана и дополненные великолепными импровизациями Шарпса. Среди названий: «Retribution Reparation», «Big Spliff», «A Bientot», «The Goat & The Ram Jam», «Mfaconi», «Mrafu», «Distant Vibes» и «Journey Into Nigritia».



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nimbus
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Nimbus
Barcode
[5060149623589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Nimbus Collective
Альбом (сингл)
Live In Lotusland
Жанр
Jazz
Трек-лист
Retribution, Reparation Personnel, Big Spliff Well You Needn't A Bientot The Goat And The Ram Jam Distant Vibes, Mrafu Mfaconi, F2 Journey Into Nigritia
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Утерянная запись духовного джаза — сделанная в Лос-Анджелесе во второй половине 80-х, но с возвышенной, праведной атмосферой, которая ничуть не уступает сцене 70-х! Состав здесь невероятный — звёздный состав лучших талантов, работающих на Nimbus Records: Нейт Морган на фортепиано, Рики Келли на вибрафоне, Джесси Шарпс на духовых инструментах, Дэнни Кортез на трубе, Джоэл Эктор на басу и Дерек Робертс на ударных — все они движутся слаженно, как хорошо отточенный небольшой ансамбль, в стиле, который идеально соответствует некоторым из самых великолепных записей Моргана для этого лейбла! Особенно приятно участие Келли в записи вибрафона — он музыкант, которого мы всегда любили, но которого почти никогда не слышим в таком амбициозном формате, — и его присутствие на записи делает все звучание еще более волшебным и величественным. Треки довольно длинные, с парящим, ищущим настроением — мощно поддерживаемые фортепиано Моргана и дополненные великолепными импровизациями Шарпса. Среди названий: «Retribution Reparation», «Big Spliff», «A Bientot», «The Goat & The Ram Jam», «Mfaconi», «Mrafu», «Distant Vibes» и «Journey Into Nigritia».


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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