The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Nimbus Collective - Live In Lotusland (5060149623589) виниловая пластинка
Утерянная запись духовного джаза — сделанная в Лос-Анджелесе во второй половине 80-х, но с возвышенной, праведной атмосферой, которая ничуть не уступает сцене 70-х! Состав здесь невероятный — звёздный состав лучших талантов, работающих на Nimbus Records: Нейт Морган на фортепиано, Рики Келли на вибрафоне, Джесси Шарпс на духовых инструментах, Дэнни Кортез на трубе, Джоэл Эктор на басу и Дерек Робертс на ударных — все они движутся слаженно, как хорошо отточенный небольшой ансамбль, в стиле, который идеально соответствует некоторым из самых великолепных записей Моргана для этого лейбла! Особенно приятно участие Келли в записи вибрафона — он музыкант, которого мы всегда любили, но которого почти никогда не слышим в таком амбициозном формате, — и его присутствие на записи делает все звучание еще более волшебным и величественным. Треки довольно длинные, с парящим, ищущим настроением — мощно поддерживаемые фортепиано Моргана и дополненные великолепными импровизациями Шарпса. Среди названий: «Retribution Reparation», «Big Spliff», «A Bientot», «The Goat & The Ram Jam», «Mfaconi», «Mrafu», «Distant Vibes» и «Journey Into Nigritia».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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