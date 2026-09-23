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Candy Dulfer - For The Love Of You (coloured) (8719262024571) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Candy Dulfer - For The Love Of You (coloured) (8719262024571) виниловая пластинка

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Candy Dulfer - For The Love Of You (coloured) (8719262024571) - фото 1
Candy Dulfer - For The Love Of You (coloured) (8719262024571) - фото 2
Candy Dulfer - For The Love Of You (coloured) (8719262024571) - фото 3
Candy Dulfer - For The Love Of You (coloured) (8719262024571) - фото 4
Candy Dulfer - For The Love Of You (coloured) (8719262024571) - фото 5
Candy Dulfer - For The Love Of You (coloured) (8719262024571) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Candy Dulfer
Альбом (сингл)
For The Love Of You
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Candy Dulfer - For The Love Of You (coloured) (8719262024571) - фото 1
  • Candy Dulfer - For The Love Of You (coloured) (8719262024571) - фото 2
  • Candy Dulfer - For The Love Of You (coloured) (8719262024571) - фото 3
  • Candy Dulfer - For The Love Of You (coloured) (8719262024571) - фото 4
  • Candy Dulfer - For The Love Of You (coloured) (8719262024571) - фото 5
  • Candy Dulfer - For The Love Of You (coloured) (8719262024571) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733741
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262024571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Candy Dulfer
Альбом (сингл)
For The Love Of You
Жанр
Jazz
Трек-лист
Saxy Intro, Saxy Mood, For the Love of You, Once You Get Started, Smooth, Gititon, Girls Should Stick Together (For Nada), Wish You Were Here, Allright, Give Me Some More, Sunday Cool, Bird, For the Love of You (Vanski's Superdooper Dance Mix)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Candy Dulfer - For The Love Of You (coloured) (8719262024571) виниловая пластинка

Кэнди, одна из самых известных саксофонисток Нидерландов и дочь Ханса Дульфера, не нуждается в представлении. Музыкант-самоучка начала играть в шесть лет, а свои первые записи сделала уже в 1981 году, в возрасте 11 лет. В 1990 году она выпустила свой хитовый альбом Saxuality (разошедшийся тиражом более миллиона копий по всему миру), за который была номинирована на премию «Грэмми», а в 1993 году последовал альбом Sax-a-Go-Go. Это продолжение альбома Big Girl, и оно является продолжением фанкового, R&B и танцевального направления, которому она следовала. Но не стоит заблуждаться: игра Кэнди на вокале по-прежнему яростная, напористая и прямолинейная, создавая поразительный контраст. Как и на Big Girl, в записи снова приняли участие известные голландские вокалисты Трийнтье Остерхейс и Бергет Льюис. Альбом включает песни "Saxy Mood" и "Smooth" и достиг 8-го места в чарте Billboard Top Contemporary Jazz Albums за 1998 год. Альбом For the Love of You выпущен ограниченным тиражом на полупрозрачном фиолетовом виниле и включает в себя вкладыш.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Candy Dulfer - For The Love Of You (coloured) (8719262024571) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262024571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Candy Dulfer
Альбом (сингл)
For The Love Of You
Жанр
Jazz
Трек-лист
Saxy Intro, Saxy Mood, For the Love of You, Once You Get Started, Smooth, Gititon, Girls Should Stick Together (For Nada), Wish You Were Here, Allright, Give Me Some More, Sunday Cool, Bird, For the Love of You (Vanski's Superdooper Dance Mix)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Кэнди, одна из самых известных саксофонисток Нидерландов и дочь Ханса Дульфера, не нуждается в представлении. Музыкант-самоучка начала играть в шесть лет, а свои первые записи сделала уже в 1981 году, в возрасте 11 лет. В 1990 году она выпустила свой хитовый альбом Saxuality (разошедшийся тиражом более миллиона копий по всему миру), за который была номинирована на премию «Грэмми», а в 1993 году последовал альбом Sax-a-Go-Go. Это продолжение альбома Big Girl, и оно является продолжением фанкового, R&B и танцевального направления, которому она следовала. Но не стоит заблуждаться: игра Кэнди на вокале по-прежнему яростная, напористая и прямолинейная, создавая поразительный контраст. Как и на Big Girl, в записи снова приняли участие известные голландские вокалисты Трийнтье Остерхейс и Бергет Льюис. Альбом включает песни "Saxy Mood" и "Smooth" и достиг 8-го места в чарте Billboard Top Contemporary Jazz Albums за 1998 год. Альбом For the Love of You выпущен ограниченным тиражом на полупрозрачном фиолетовом виниле и включает в себя вкладыш.


Теги товара: Цветной винил
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