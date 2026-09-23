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OST - The Order: 1886 (Jason Graves) (coloured) (8719262036192) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - The Order: 1886 (Jason Graves) (coloured) (8719262036192) виниловая пластинка

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OST - The Order: 1886 (Jason Graves) (coloured) (8719262036192) - фото 1
OST - The Order: 1886 (Jason Graves) (coloured) (8719262036192) - фото 2
OST - The Order: 1886 (Jason Graves) (coloured) (8719262036192) - фото 3
OST - The Order: 1886 (Jason Graves) (coloured) (8719262036192) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Order: 1886
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Order: 1886 (Jason Graves) (coloured) (8719262036192) - фото 1
  • OST - The Order: 1886 (Jason Graves) (coloured) (8719262036192) - фото 2
  • OST - The Order: 1886 (Jason Graves) (coloured) (8719262036192) - фото 3
  • OST - The Order: 1886 (Jason Graves) (coloured) (8719262036192) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733739
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036192]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Order: 1886
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Knights' Theme, The Enduring Pride, Airborne Pursuit, The Rampage, Agamemnon Rising, The Darkness Within, Commandeered, In The Darkest Hour, The Covenant, The Hidden Enemy, A Knight's Burden, The Rebellion, An Uneasy Alliance, The Knighthood, The Edge Of Sanity, The Scourge, The Enemy's Den, The Trial, Brother, Let Us Embrace, Last Man Standing, Sir Galahad
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Order: 1886 (Jason Graves) (coloured) (8719262036192) виниловая пластинка

«The Order: 1886» — это эпическая музыка к одноимённой игре для PlayStation, написанная британским лауреатом премии «Оскар» Джейсоном Грейвсом (Dead Space, City Of Heroes: Going Rogue, ремейк Tomb Raider). Лимитированное издание на красном 180 г виниле в гейтфолде Джейсон Грейвс — американский композитор, работающий в сфере телевидения, кино и видеоигр, известный во всем мире своей кинематографичной, глубокой и отмеченной наградами музыкой. Получив классическое музыкальное образование, он также является джазовым барабанщиком, клавишником, гитаристом и перкуссионистом, и одинаково хорошо чувствует себя в самых разных жанрах. В его послужном списке 80 игр, музыка к которым варьируется от электронной и рок-музыки до масштабных симфонических саундтреков.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - The Order: 1886 (Jason Graves) (coloured) (8719262036192) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036192]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Order: 1886
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Knights' Theme, The Enduring Pride, Airborne Pursuit, The Rampage, Agamemnon Rising, The Darkness Within, Commandeered, In The Darkest Hour, The Covenant, The Hidden Enemy, A Knight's Burden, The Rebellion, An Uneasy Alliance, The Knighthood, The Edge Of Sanity, The Scourge, The Enemy's Den, The Trial, Brother, Let Us Embrace, Last Man Standing, Sir Galahad
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«The Order: 1886» — это эпическая музыка к одноимённой игре для PlayStation, написанная британским лауреатом премии «Оскар» Джейсоном Грейвсом (Dead Space, City Of Heroes: Going Rogue, ремейк Tomb Raider). Лимитированное издание на красном 180 г виниле в гейтфолде Джейсон Грейвс — американский композитор, работающий в сфере телевидения, кино и видеоигр, известный во всем мире своей кинематографичной, глубокой и отмеченной наградами музыкой. Получив классическое музыкальное образование, он также является джазовым барабанщиком, клавишником, гитаристом и перкуссионистом, и одинаково хорошо чувствует себя в самых разных жанрах. В его послужном списке 80 игр, музыка к которым варьируется от электронной и рок-музыки до масштабных симфонических саундтреков.


Теги товара: Кинематограф
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