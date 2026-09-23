OST - The Order: 1886 (Jason Graves) (coloured) (8719262036192) виниловая пластинка
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Описание товара OST - The Order: 1886 (Jason Graves) (coloured) (8719262036192) виниловая пластинка
«The Order: 1886» — это эпическая музыка к одноимённой игре для PlayStation, написанная британским лауреатом премии «Оскар» Джейсоном Грейвсом (Dead Space, City Of Heroes: Going Rogue, ремейк Tomb Raider). Лимитированное издание на красном 180 г виниле в гейтфолде Джейсон Грейвс — американский композитор, работающий в сфере телевидения, кино и видеоигр, известный во всем мире своей кинематографичной, глубокой и отмеченной наградами музыкой. Получив классическое музыкальное образование, он также является джазовым барабанщиком, клавишником, гитаристом и перкуссионистом, и одинаково хорошо чувствует себя в самых разных жанрах. В его послужном списке 80 игр, музыка к которым варьируется от электронной и рок-музыки до масштабных симфонических саундтреков.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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