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OST - Friday The 13th Part VI: Jason Lives (Harry Manfredini) (coloured) (0850078789129) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Friday The 13th Part VI: Jason Lives (Harry Manfredini) (coloured) (0850078789129) виниловая пластинка

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OST - Friday The 13th Part VI: Jason Lives (Harry Manfredini) (coloured) (0850078789129) - фото 1
OST - Friday The 13th Part VI: Jason Lives (Harry Manfredini) (coloured) (0850078789129) - фото 2
OST - Friday The 13th Part VI: Jason Lives (Harry Manfredini) (coloured) (0850078789129) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Friday The 13th Part VI: Jason Lives
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Friday The 13th Part VI: Jason Lives (Harry Manfredini) (coloured) (0850078789129) - фото 1
  • OST - Friday The 13th Part VI: Jason Lives (Harry Manfredini) (coloured) (0850078789129) - фото 2
  • OST - Friday The 13th Part VI: Jason Lives (Harry Manfredini) (coloured) (0850078789129) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733732
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Загружаем...
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OST - Friday The 13th Part VI: Jason Lives (Harry Manfredini) (coloured) (0850078789129) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Friday The 13th Part VI: Jason Lives
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Cemetery / Coffins And Maggots And Worms, Oh My!, Here We Go Again (Opening Titles), He Only Takes Visa, The Caretaker, The Survivalists, Marty, Kathleen, Steve, Annette And Who Else?, Let's Play "Camp Blood", He Was Everywhere, Like TV, Cort And Nikki Check Wire, Megan Balances Business And Pleasure, Sissy, Real TV Nightmare, Paula Feels The Tension, You Drive, Hot Lips, The Gang's All Here, I Wanna Hold Your Head / Jason Takes A Dip, Jason Out, Untitled (Unused Cue), The Rescue / Finale
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Friday The 13th Part VI: Jason Lives (Harry Manfredini) (coloured) (0850078789129) виниловая пластинка

Оригинальный саундтрек Гарри Манфредини к шестому фильму франшизы Friday The 13th, полученный из оригинальных мастер-лент 1986 года! Подарочное издание на цветном 180 г виниле в гейтфолде Гарри Манфредини создал самую большую и самую напыщенную партитуру на сегодняшний день в франшизе Friday the 13th. Работая с полным оркестром и с бюджетом, позволившим обновить саунд-дизайн и электронику, Манфредини поднял музыку на новые высоты до своего перерыва в сериале, вернувшись спустя годы, чтобы записать части 9 (Jason Goes To Hell) и 10 (Jason X).

Отзывы о товаре OST - Friday The 13th Part VI: Jason Lives (Harry Manfredini) (coloured) (0850078789129) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Friday The 13th Part VI: Jason Lives
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Cemetery / Coffins And Maggots And Worms, Oh My!, Here We Go Again (Opening Titles), He Only Takes Visa, The Caretaker, The Survivalists, Marty, Kathleen, Steve, Annette And Who Else?, Let's Play "Camp Blood", He Was Everywhere, Like TV, Cort And Nikki Check Wire, Megan Balances Business And Pleasure, Sissy, Real TV Nightmare, Paula Feels The Tension, You Drive, Hot Lips, The Gang's All Here, I Wanna Hold Your Head / Jason Takes A Dip, Jason Out, Untitled (Unused Cue), The Rescue / Finale
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Оригинальный саундтрек Гарри Манфредини к шестому фильму франшизы Friday The 13th, полученный из оригинальных мастер-лент 1986 года! Подарочное издание на цветном 180 г виниле в гейтфолде Гарри Манфредини создал самую большую и самую напыщенную партитуру на сегодняшний день в франшизе Friday the 13th. Работая с полным оркестром и с бюджетом, позволившим обновить саунд-дизайн и электронику, Манфредини поднял музыку на новые высоты до своего перерыва в сериале, вернувшись спустя годы, чтобы записать части 9 (Jason Goes To Hell) и 10 (Jason X).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Friday The 13th Part VI: Jason Lives (Harry Manfredini) (coloured) (0850078789129) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7100 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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