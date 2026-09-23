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OST - C.H.U.D. (Martin Cooper & David Hughes) (coloured) (0850078789174) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - C.H.U.D. (Martin Cooper & David Hughes) (coloured) (0850078789174) виниловая пластинка

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OST - C.H.U.D. (Martin Cooper &amp; David Hughes) (coloured) (0850078789174) - фото 1
OST - C.H.U.D. (Martin Cooper &amp; David Hughes) (coloured) (0850078789174) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
C.H.U.D.
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - C.H.U.D. (Martin Cooper &amp; David Hughes) (coloured) (0850078789174) - фото 1
  • OST - C.H.U.D. (Martin Cooper &amp; David Hughes) (coloured) (0850078789174) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733731
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Характеристики

Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789174]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
C.H.U.D.
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Tunnel A: Prologue, Main Title, Cardboard Box Eruption!, Entering the Tunnels, Removing the Bandage, This Ain’t No Disco!, We’re Having a Kid!, 1-900-CHUD, I C.H.U.D NY, We’ve Got a Date Downtown, Death by Asphyxiation, Flame Thrower, Lair of the C.H.U.D., Trap Door, Man’s Best Friend, Theme, Tunnel B: Blood Shower!, Cityscape, Manhole Opens, C.H.U.D.s Attack Diner, Calm Before the Storm, Sewer Chewers, M.U.T.A.T.E., Trapped, This Is Radiation, Mayday, D.E.C.A.P.I.T.A.T.E., N.R.C. Must Pay, Truc
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - C.H.U.D. (Martin Cooper & David Hughes) (coloured) (0850078789174) виниловая пластинка

Мрачная атмосфера Нью-Йорка 1980-х годов запечатлена в саундтреке культового фильма ужасов 1984 года «C.H.U.D./Каннибалы-гуманоиды из подземелий». Композиторы Мартин Купер и Дэвид А. Хьюз создали музыку, которая делает угрозу подземного мира ощутимой. Лимитированное издание на зеленом виниле Сочетание мрачных синтезаторов и индустриальной перкуссии делает музыку неотъемлемым элементом этого фильма ужасов. Музыка идеально передает напряжение и паранойю фильма в звуковом восприятии. Музыкальный стиль оригинального саундтрека лучше всего описать как электронный и мрачный эмбиент. Музыка выдержана в традициях классических саундтреков к фильмам ужасов восьмидесятых годов, с явным влиянием синтвейва.

Отзывы о товаре OST - C.H.U.D. (Martin Cooper & David Hughes) (coloured) (0850078789174) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789174]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
C.H.U.D.
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Tunnel A: Prologue, Main Title, Cardboard Box Eruption!, Entering the Tunnels, Removing the Bandage, This Ain’t No Disco!, We’re Having a Kid!, 1-900-CHUD, I C.H.U.D NY, We’ve Got a Date Downtown, Death by Asphyxiation, Flame Thrower, Lair of the C.H.U.D., Trap Door, Man’s Best Friend, Theme, Tunnel B: Blood Shower!, Cityscape, Manhole Opens, C.H.U.D.s Attack Diner, Calm Before the Storm, Sewer Chewers, M.U.T.A.T.E., Trapped, This Is Radiation, Mayday, D.E.C.A.P.I.T.A.T.E., N.R.C. Must Pay, Truc
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Мрачная атмосфера Нью-Йорка 1980-х годов запечатлена в саундтреке культового фильма ужасов 1984 года «C.H.U.D./Каннибалы-гуманоиды из подземелий». Композиторы Мартин Купер и Дэвид А. Хьюз создали музыку, которая делает угрозу подземного мира ощутимой. Лимитированное издание на зеленом виниле Сочетание мрачных синтезаторов и индустриальной перкуссии делает музыку неотъемлемым элементом этого фильма ужасов. Музыка идеально передает напряжение и паранойю фильма в звуковом восприятии. Музыкальный стиль оригинального саундтрека лучше всего описать как электронный и мрачный эмбиент. Музыка выдержана в традициях классических саундтреков к фильмам ужасов восьмидесятых годов, с явным влиянием синтвейва.
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Отзывы


OST - C.H.U.D. (Martin Cooper & David Hughes) (coloured) (0850078789174) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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