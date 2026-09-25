OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850078789136) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Sleepy Hollow
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб.
В наличии
Код товара: 733730
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 100 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789136]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Sleepy Hollow
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Introduction, Main Titles, Young Ichabod, The Story..., Masbath's Terrible Death, Sweet Dreams, A Gift, Into The Woods/The Witch, More Dreams, The Tree Of Death, Bad Dream/Tender Moment, Evil Eye, The Church Battle, Love Lost, The Windmill, The Chase, The Final Confrontation, A New Day!, End Credits
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850078789136) виниловая пластинка
Дэнни Эльфман — американский кинокомпозитор, певец и автор песен, удостоенный множества наград. Он добился международного признания благодаря написанию музыки к более чем 100 фильмам. Эльфман долгое время сотрудничал с режиссёром Тимом Бёртоном и написал музыку к таким фильмам, как «Битлджус», «Эдвард Руки-ножницы» и «Кошмар перед Рождеством». «Сонная Лощина» — одно из самых обширных оркестровых произведений Эльфмана, в котором используются тяжёлые духовые, тревожные хоровые партии и тревожные струнные. Романтические темы придают этой мрачной и таинственной готической сказке умиротворяющий тон.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитMeshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) винилова...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитSonny Red - Out Of The Blue (Analogue, Tone Poet) (0602435381893...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитMal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (08880725...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитSonny Clark - My Conception (Analogue, Tone Poet) (0602435268248...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитStanley Turrentine - Rough 'N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитJean Guillou - Bach: Toccatas Et Fugues (Analogue) (079651995033...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитThe Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) винилова...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в Сплит5060149623374, Tapscott, Horace, Dial ‘B’ For Barbra (Analogue) ...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитVarious Artists - Blues Jam At Chess (Analogue) (5060149620083) ...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитTony Bennett & Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в Сплит0802644581811, Wilson, Steven, Grace For Drowning виниловая плас...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в Сплит5060149621141, Baker, Chet, Chet Baker And Crew (Analogue) винил...
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789136]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Sleepy Hollow
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Introduction, Main Titles, Young Ichabod, The Story..., Masbath's Terrible Death, Sweet Dreams, A Gift, Into The Woods/The Witch, More Dreams, The Tree Of Death, Bad Dream/Tender Moment, Evil Eye, The Church Battle, Love Lost, The Windmill, The Chase, The Final Confrontation, A New Day!, End Credits
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Дэнни Эльфман — американский кинокомпозитор, певец и автор песен, удостоенный множества наград. Он добился международного признания благодаря написанию музыки к более чем 100 фильмам. Эльфман долгое время сотрудничал с режиссёром Тимом Бёртоном и написал музыку к таким фильмам, как «Битлджус», «Эдвард Руки-ножницы» и «Кошмар перед Рождеством». «Сонная Лощина» — одно из самых обширных оркестровых произведений Эльфмана, в котором используются тяжёлые духовые, тревожные хоровые партии и тревожные струнные. Романтические темы придают этой мрачной и таинственной готической сказке умиротворяющий тон.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850078789136) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7100 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850078789136) виниловая пластинка