Jan Jelinek - Loop-Finding-Jazz-Records (0880918227009) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jan Jelinek - Loop-Finding-Jazz-Records (0880918227009) виниловая пластинка
Переиздание альбома "Loop-Finding-Jazz-Records" в виде двойного LP-издания вновь сделало доступным знаковый альбом немецкой минималистской электронной музыки спустя 16 лет после его первого выпуска. Этот знаменательный альбом был выпущен в 2001 году на замечательном берлинском лейбле Scape, где он идеально вписался в потрескивающие, реверберирующие и экспериментальные звуки таких артистов, как Pole, Kit Clayton и Burnt Friedman. Конечно, это не имело никакого отношения к джазу, а скорее к щелчкам и срезам, а также к глитчевым микрозвукам, которые были очень популярны в то время. Музыкальный журнал «Groove» включил «Loop-Finding-Jazz-Records» в свой список 50 лучших электронных альбомов 2013 года. Мой коллега Тобиас Томас из Kompakt в своей хвалебной речи написал: «Его щелчки и срезы были подобны сверкающим фрагментам, вырванным из большого алмаза». Окутанные цифровой звездной пылью, но никогда не холодные, а скорее плавные и с тонким ритмом, его треки представляли собой смесь эмбиента, фри-электроники и очень глубокой, очень минималистичной хаус-музыки. Переиздание «Loop-Finding-Jazz-Records» включает два бонус-трека «Moir? (Guitar & Horns)» и «Poren», которые изначально были би-сайдами EP «Tendency», также выпущенного Scape в 2000 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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