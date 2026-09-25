Top.Mail.Ru
Jan Jelinek - Loop-Finding-Jazz-Records (0880918227009) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jan Jelinek - Loop-Finding-Jazz-Records (0880918227009) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jan Jelinek - Loop-Finding-Jazz-Records (0880918227009) - фото 1
Jan Jelinek - Loop-Finding-Jazz-Records (0880918227009) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jan Jelinek
Альбом (сингл)
Loop-Finding-Jazz-Records
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jan Jelinek - Loop-Finding-Jazz-Records (0880918227009) - фото 1
  • Jan Jelinek - Loop-Finding-Jazz-Records (0880918227009) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733726
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Jan Jelinek - Loop-Finding-Jazz-Records (0880918227009) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0880918227009]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jan Jelinek
Альбом (сингл)
Loop-Finding-Jazz-Records
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Moir? (Piano Organ), Rock In The Videoage, They, Them, Them, Their, Moir? (Guitar & Horns), Tendency, Moir? (Strings), Do Dekor, Drift, Poren
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jan Jelinek - Loop-Finding-Jazz-Records (0880918227009) виниловая пластинка

Переиздание альбома "Loop-Finding-Jazz-Records" в виде двойного LP-издания вновь сделало доступным знаковый альбом немецкой минималистской электронной музыки спустя 16 лет после его первого выпуска. Этот знаменательный альбом был выпущен в 2001 году на замечательном берлинском лейбле Scape, где он идеально вписался в потрескивающие, реверберирующие и экспериментальные звуки таких артистов, как Pole, Kit Clayton и Burnt Friedman. Конечно, это не имело никакого отношения к джазу, а скорее к щелчкам и срезам, а также к глитчевым микрозвукам, которые были очень популярны в то время. Музыкальный журнал «Groove» включил «Loop-Finding-Jazz-Records» в свой список 50 лучших электронных альбомов 2013 года. Мой коллега Тобиас Томас из Kompakt в своей хвалебной речи написал: «Его щелчки и срезы были подобны сверкающим фрагментам, вырванным из большого алмаза». Окутанные цифровой звездной пылью, но никогда не холодные, а скорее плавные и с тонким ритмом, его треки представляли собой смесь эмбиента, фри-электроники и очень глубокой, очень минималистичной хаус-музыки. Переиздание «Loop-Finding-Jazz-Records» включает два бонус-трека «Moir? (Guitar & Horns)» и «Poren», которые изначально были би-сайдами EP «Tendency», также выпущенного Scape в 2000 году.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Jan Jelinek - Loop-Finding-Jazz-Records (0880918227009) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0880918227009]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jan Jelinek
Альбом (сингл)
Loop-Finding-Jazz-Records
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Moir? (Piano Organ), Rock In The Videoage, They, Them, Them, Their, Moir? (Guitar & Horns), Tendency, Moir? (Strings), Do Dekor, Drift, Poren
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание альбома "Loop-Finding-Jazz-Records" в виде двойного LP-издания вновь сделало доступным знаковый альбом немецкой минималистской электронной музыки спустя 16 лет после его первого выпуска. Этот знаменательный альбом был выпущен в 2001 году на замечательном берлинском лейбле Scape, где он идеально вписался в потрескивающие, реверберирующие и экспериментальные звуки таких артистов, как Pole, Kit Clayton и Burnt Friedman. Конечно, это не имело никакого отношения к джазу, а скорее к щелчкам и срезам, а также к глитчевым микрозвукам, которые были очень популярны в то время. Музыкальный журнал «Groove» включил «Loop-Finding-Jazz-Records» в свой список 50 лучших электронных альбомов 2013 года. Мой коллега Тобиас Томас из Kompakt в своей хвалебной речи написал: «Его щелчки и срезы были подобны сверкающим фрагментам, вырванным из большого алмаза». Окутанные цифровой звездной пылью, но никогда не холодные, а скорее плавные и с тонким ритмом, его треки представляли собой смесь эмбиента, фри-электроники и очень глубокой, очень минималистичной хаус-музыки. Переиздание «Loop-Finding-Jazz-Records» включает два бонус-трека «Moir? (Guitar & Horns)» и «Poren», которые изначально были би-сайдами EP «Tendency», также выпущенного Scape в 2000 году.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jan Jelinek - Loop-Finding-Jazz-Records (0880918227009) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4660 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...