Oleg Poliakov - Random Is A Pattern (0827170516663) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Oleg Poliakov
Альбом (сингл)
Random Is A Pattern
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733716
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0827170516663]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Oleg Poliakov
Альбом (сингл)
Random Is A Pattern
Жанр
House
Трек-лист
Intro, Beyond, Amanite, A Quiet Storm, Ethereal Thoughts, Lies, Anatomy Of A Shipwreck, Ditching
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Oleg Poliakov - Random Is A Pattern (0827170516663) виниловая пластинка
«Random Is a Pattern» — альбом Олега Полякова, выпущенный в 2013 году в жанре дип-хаус. В него входят 10 песен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0827170516663]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Oleg Poliakov
Альбом (сингл)
Random Is A Pattern
Жанр
House
Трек-лист
Intro, Beyond, Amanite, A Quiet Storm, Ethereal Thoughts, Lies, Anatomy Of A Shipwreck, Ditching
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Random Is a Pattern» — альбом Олега Полякова, выпущенный в 2013 году в жанре дип-хаус. В него входят 10 песен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Oleg Poliakov - Random Is A Pattern (0827170516663) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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