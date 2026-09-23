Marc Romboy - Voyage De La Planete (coloured) (4251804138048) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Marc Romboy
Альбом (сингл)
Voyage De La Planete
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733715
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804138048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Marc Romboy
Альбом (сингл)
Voyage De La Planete
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Jules Verne, Atome De Danse, L?Universe Etrang?, Voyage De La Plan?te, La Lune Et L?Etoile, Ph?nix, L?Universe Parallele, Machine Du Temps, Symphonie Oblique, Nocturne
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marc Romboy - Voyage De La Planete (coloured) (4251804138048) виниловая пластинка
Voyage De La Plan?te — это неоклассический альбом немецкого электронного продюсера Марка Ромбоя (Marc Romboy), выпущенный в марте 2017 года. Альбом ознаменовал отход артиста от клубного техно в сторону эмбиента и современной классики, объединяя электронное звучание с живыми инструментами. В альбоме были использованы фортепиано, скрипка, виолончель и контрабас, записанные в зале Роберта Шумана в Дюссельдорфе для достижения естественной акустики.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804138048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Marc Romboy
Альбом (сингл)
Voyage De La Planete
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Jules Verne, Atome De Danse, L?Universe Etrang?, Voyage De La Plan?te, La Lune Et L?Etoile, Ph?nix, L?Universe Parallele, Machine Du Temps, Symphonie Oblique, Nocturne
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Voyage De La Plan?te — это неоклассический альбом немецкого электронного продюсера Марка Ромбоя (Marc Romboy), выпущенный в марте 2017 года. Альбом ознаменовал отход артиста от клубного техно в сторону эмбиента и современной классики, объединяя электронное звучание с живыми инструментами. В альбоме были использованы фортепиано, скрипка, виолончель и контрабас, записанные в зале Роберта Шумана в Дюссельдорфе для достижения естественной акустики.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Marc Romboy - Voyage De La Planete (coloured) (4251804138048) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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