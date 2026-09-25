Sewell & The Gong - Patron Saint Of Elsewhere (0718603103034) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sewell & The Gong - Patron Saint Of Elsewhere (0718603103034) виниловая пластинка
Patron Saint Of Elsewhere — это дебютный студийный альбом музыкального проекта Sewell & The Gong, выпущенный 1 августа 2025 года. Издание на виниле Sewell & The Gong — это творческий союз британского художника, иллюстратора и орнитолога Мэтта Сьюэлла и продюсера Криса Тейта. Сьюэлл известен своими книгами о птицах и характерным стилем живописи, который находит отражение в визуальном и звуковом оформлении альбома. Он также играет на гитаре в Sewell and the Gong. Альбом Patron Saint Of Elsewhere разворачивается подобно ночной прогулке по запутанным лесам и золотистым полям; британский дуэт создал семь треков, вызывающих ассоциации с с древними ритуалами, отмечающими смену времен года, благодаря многослойным гитарным партиям и текстурированным синтезаторам, укорененным в природе, но окрашенным современным чувством праздника. Мастеринг альбома выполнил Юджин из Cromon. Запись сочетает в себе эмбиентные атмосферные звуки, записанные в полевых условиях гулкие шумы и собственные фолк-мелодии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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