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Sewell & The Gong - Patron Saint Of Elsewhere (0718603103034) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sewell & The Gong - Patron Saint Of Elsewhere (0718603103034) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sewell & The Gong
Альбом (сингл)
Patron Saint Of Elsewhere
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sewell &amp; The Gong - Patron Saint Of Elsewhere (0718603103034) - фото 1
  • Sewell &amp; The Gong - Patron Saint Of Elsewhere (0718603103034) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733711
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sewell & The Gong - Patron Saint Of Elsewhere (0718603103034) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0718603103034]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sewell & The Gong
Альбом (сингл)
Patron Saint Of Elsewhere
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Morning Of The Magicians, Absentia, Communion Phase, Spectrum Two, Quiet Storm, MYND, Patron Saint Of Elsewhere
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sewell & The Gong - Patron Saint Of Elsewhere (0718603103034) виниловая пластинка

Patron Saint Of Elsewhere — это дебютный студийный альбом музыкального проекта Sewell & The Gong, выпущенный 1 августа 2025 года. Издание на виниле Sewell & The Gong — это творческий союз британского художника, иллюстратора и орнитолога Мэтта Сьюэлла и продюсера Криса Тейта. Сьюэлл известен своими книгами о птицах и характерным стилем живописи, который находит отражение в визуальном и звуковом оформлении альбома. Он также играет на гитаре в Sewell and the Gong. Альбом Patron Saint Of Elsewhere разворачивается подобно ночной прогулке по запутанным лесам и золотистым полям; британский дуэт создал семь треков, вызывающих ассоциации с с древними ритуалами, отмечающими смену времен года, благодаря многослойным гитарным партиям и текстурированным синтезаторам, укорененным в природе, но окрашенным современным чувством праздника. Мастеринг альбома выполнил Юджин из Cromon. Запись сочетает в себе эмбиентные атмосферные звуки, записанные в полевых условиях гулкие шумы и собственные фолк-мелодии.

Отзывы о товаре Sewell & The Gong - Patron Saint Of Elsewhere (0718603103034) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0718603103034]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sewell & The Gong
Альбом (сингл)
Patron Saint Of Elsewhere
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Morning Of The Magicians, Absentia, Communion Phase, Spectrum Two, Quiet Storm, MYND, Patron Saint Of Elsewhere
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Patron Saint Of Elsewhere — это дебютный студийный альбом музыкального проекта Sewell & The Gong, выпущенный 1 августа 2025 года. Издание на виниле Sewell & The Gong — это творческий союз британского художника, иллюстратора и орнитолога Мэтта Сьюэлла и продюсера Криса Тейта. Сьюэлл известен своими книгами о птицах и характерным стилем живописи, который находит отражение в визуальном и звуковом оформлении альбома. Он также играет на гитаре в Sewell and the Gong. Альбом Patron Saint Of Elsewhere разворачивается подобно ночной прогулке по запутанным лесам и золотистым полям; британский дуэт создал семь треков, вызывающих ассоциации с с древними ритуалами, отмечающими смену времен года, благодаря многослойным гитарным партиям и текстурированным синтезаторам, укорененным в природе, но окрашенным современным чувством праздника. Мастеринг альбома выполнил Юджин из Cromon. Запись сочетает в себе эмбиентные атмосферные звуки, записанные в полевых условиях гулкие шумы и собственные фолк-мелодии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sewell & The Gong - Patron Saint Of Elsewhere (0718603103034) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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