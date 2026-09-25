Top.Mail.Ru
Aphex Twin - Blackbox Life Recorder (EP) (5056614705157) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Aphex Twin - Blackbox Life Recorder (EP) (5056614705157) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Aphex Twin - Blackbox Life Recorder (EP) (5056614705157) - фото 1
Aphex Twin - Blackbox Life Recorder (EP) (5056614705157) - фото 2
Aphex Twin - Blackbox Life Recorder (EP) (5056614705157) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Blackbox Life Recorder
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aphex Twin - Blackbox Life Recorder (EP) (5056614705157) - фото 1
  • Aphex Twin - Blackbox Life Recorder (EP) (5056614705157) - фото 2
  • Aphex Twin - Blackbox Life Recorder (EP) (5056614705157) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733710
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Aphex Twin - Blackbox Life Recorder (EP) (5056614705157) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614705157]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Blackbox Life Recorder
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Blackbox Life Recorder 21f, Zin2 Test5, In A Room7 F760, Blackbox Life Recorder 22 (Parallax Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aphex Twin - Blackbox Life Recorder (EP) (5056614705157) виниловая пластинка

Группа возглавляла музыкальные фестивали по всему миру, начав с выступления на фестивале Syd For Solen в Копенгагене 9 июня 2023 года. В преддверии выхода нового альбома на каждой фестивальной площадке появлялись загадочные инсталляции, а фанаты создавали различные фантазии на форумах, таких как Reddit. Теперь в музыкальных магазинах по всему миру вывешивают плакаты со скрытым логотипом, а QR-коды можно отсканировать камерой, чтобы войти в мир дополненной реальности Aphex Twin. 12-дюймовая пластинка в четырехстраничном разворачивающемся конверте — черный 12-дюймовый винил во внутренних карманах с принтами, упакованный в 6-страничную искаженную диораму, с кодом для скачивания, в многоразовом пакете.

Отзывы о товаре Aphex Twin - Blackbox Life Recorder (EP) (5056614705157) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056614705157]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Blackbox Life Recorder
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Blackbox Life Recorder 21f, Zin2 Test5, In A Room7 F760, Blackbox Life Recorder 22 (Parallax Mix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Группа возглавляла музыкальные фестивали по всему миру, начав с выступления на фестивале Syd For Solen в Копенгагене 9 июня 2023 года. В преддверии выхода нового альбома на каждой фестивальной площадке появлялись загадочные инсталляции, а фанаты создавали различные фантазии на форумах, таких как Reddit. Теперь в музыкальных магазинах по всему миру вывешивают плакаты со скрытым логотипом, а QR-коды можно отсканировать камерой, чтобы войти в мир дополненной реальности Aphex Twin. 12-дюймовая пластинка в четырехстраничном разворачивающемся конверте — черный 12-дюймовый винил во внутренних карманах с принтами, упакованный в 6-страничную искаженную диораму, с кодом для скачивания, в многоразовом пакете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aphex Twin - Blackbox Life Recorder (EP) (5056614705157) виниловая пластинка - купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...