Red Hot Chili Peppers - I'm With You (0093624924340) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
I'm With You
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733707
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0093624924340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
I'm With You
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Monarchy Of Roses, Factory Of Faith, Brendan's Death Song, Ethiopia, Annie Wants A Baby, Look Around, The Adventures Of Rain Dance Maggie, Did I Let You Know, Goodbye Hooray, Happiness Loves Company, Police Station, Even You Brutus?, Meet Me At The Corner, Dance, Dance, Dance
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Red Hot Chili Peppers - I'm With You (0093624924340) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Monarchy Of Roses, Factory Of Faith, Brendan's Death Song, Ethiopia, Annie Wants A Baby, Look Around, The Adventures Of Rain Dance Maggie, Did I Let You Know, Goodbye Hooray, Happiness Loves Company, Police Station, Even You Brutus?, Meet Me At The Corner, Dance, Dance, Dance
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 260 руб.1565 руб. в СплитMichael Schenker - My Years with UFO (4029759193562) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 260 руб.1565 руб. в СплитСети - Небо.На.Земле (4620032918591) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 260 руб.1565 руб. в СплитБИ-2 - Иномарки (4620032918720) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитA Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитKenny Burrell - Introducing Kenny Burrell (Analogue, Tone Poet) ...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитMetallica - Load (0600753286876) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитGregory Porter - All Rise (0602508619953) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитRammstein - Herzeleid (0602527296630) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитRammstein - Sehnsucht (0602527296661) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитFrank Sinatra - Ultimate Christmas (0602557734799) виниловая пла...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитStanley Turrentine - That's Where It's At (Analogue, Tone Poet) ...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитThe Who - Tommy (0602537157495) виниловая пластинка
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0093624924340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
I'm With You
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Monarchy Of Roses, Factory Of Faith, Brendan's Death Song, Ethiopia, Annie Wants A Baby, Look Around, The Adventures Of Rain Dance Maggie, Did I Let You Know, Goodbye Hooray, Happiness Loves Company, Police Station, Even You Brutus?, Meet Me At The Corner, Dance, Dance, Dance
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Monarchy Of Roses, Factory Of Faith, Brendan's Death Song, Ethiopia, Annie Wants A Baby, Look Around, The Adventures Of Rain Dance Maggie, Did I Let You Know, Goodbye Hooray, Happiness Loves Company, Police Station, Even You Brutus?, Meet Me At The Corner, Dance, Dance, Dance
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Red Hot Chili Peppers - I'm With You (0093624924340) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Red Hot Chili Peppers - I'm With You (0093624924340) виниловая пластинка