Top.Mail.Ru
Hilary Duff - Luck... Or Something (0075678590894) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Hilary Duff - Luck... Or Something (0075678590894) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Hilary Duff - Luck... Or Something (0075678590894) - фото 1
Hilary Duff - Luck... Or Something (0075678590894) - фото 2
Hilary Duff - Luck... Or Something (0075678590894) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Hilary Duff
Альбом (сингл)
Luck... Or Something
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hilary Duff - Luck... Or Something (0075678590894) - фото 1
  • Hilary Duff - Luck... Or Something (0075678590894) - фото 2
  • Hilary Duff - Luck... Or Something (0075678590894) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733706
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Hilary Duff - Luck... Or Something (0075678590894) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678590894]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Hilary Duff
Альбом (сингл)
Luck... Or Something
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Weather For Tennis, Roommates, We Don’t Talk, Future Tripping, Growing Up, The Optimist, You, From The Honeymoon, Holiday Party, Mature, Tell Me That Won’t Happen, Adult Size Medium
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hilary Duff - Luck... Or Something (0075678590894) виниловая пластинка

Мировая звезда, обладательница множества платиновых дисков, Хилари Дафф возвращается в мир поп-музыки со своим шестым студийным альбомом Luck or Something, самым смелым и уверенным проектом на сегодняшний день. Альбом, написанный Дафф в соавторстве с её мужем, лауреатом премии Grammy, автором песен и продюсером Мэтью Комой, включает 11 новых песен, в том числе сингл "Mature".

Отзывы о товаре Hilary Duff - Luck... Or Something (0075678590894) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0075678590894]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Hilary Duff
Альбом (сингл)
Luck... Or Something
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Weather For Tennis, Roommates, We Don’t Talk, Future Tripping, Growing Up, The Optimist, You, From The Honeymoon, Holiday Party, Mature, Tell Me That Won’t Happen, Adult Size Medium
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Мировая звезда, обладательница множества платиновых дисков, Хилари Дафф возвращается в мир поп-музыки со своим шестым студийным альбомом Luck or Something, самым смелым и уверенным проектом на сегодняшний день. Альбом, написанный Дафф в соавторстве с её мужем, лауреатом премии Grammy, автором песен и продюсером Мэтью Комой, включает 11 новых песен, в том числе сингл "Mature".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hilary Duff - Luck... Or Something (0075678590894) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...