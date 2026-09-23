Tori Amos - Strange Little Girls (0603497808502) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tori Amos
Альбом (сингл)
Strange Little Girls
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733699
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497808502]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tori Amos
Альбом (сингл)
Strange Little Girls
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
New Age, '97 Bonnie & Clyde, Strange Little Girl, Enjoy The Silence, I'm Not In Love, Rattlesnakes, Time, Heart Of Gold, I Don't Like Mondays, Happiness Is A Warm Gun, Raining Blood, Real Men, Growin' Up, Hoover Factory, After All, Only Women Bleed
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tori Amos - Strange Little Girls (0603497808502) виниловая пластинка
«Tori Amos Strange Little Girls» — мощное переиздание концептуального альбома 2001 года, в котором Амос воплощает двенадцать различных образов, чтобы по-новому интерпретировать песни, изначально написанные и исполненные мужчинами. Релиз этого издания, который состоится 23 января 2026 года, включает четыре бонус-трека, два из которых ранее не издавались, в том числе каверы на «Growin' Up» Брюса Спрингстина и «Hoover Factory» Элвиса Костелло.
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497808502]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Tori Amos
Альбом (сингл)
Strange Little Girls
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
New Age, '97 Bonnie & Clyde, Strange Little Girl, Enjoy The Silence, I'm Not In Love, Rattlesnakes, Time, Heart Of Gold, I Don't Like Mondays, Happiness Is A Warm Gun, Raining Blood, Real Men, Growin' Up, Hoover Factory, After All, Only Women Bleed
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Tori Amos Strange Little Girls» — мощное переиздание концептуального альбома 2001 года, в котором Амос воплощает двенадцать различных образов, чтобы по-новому интерпретировать песни, изначально написанные и исполненные мужчинами. Релиз этого издания, который состоится 23 января 2026 года, включает четыре бонус-трека, два из которых ранее не издавались, в том числе каверы на «Growin' Up» Брюса Спрингстина и «Hoover Factory» Элвиса Костелло.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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