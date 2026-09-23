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The Android Sisters - Songs Of Electronic Despair (coloured) (4255805500262) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Android Sisters - Songs Of Electronic Despair (coloured) (4255805500262) виниловая пластинка

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The Android Sisters - Songs Of Electronic Despair (coloured) (4255805500262) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Android Sisters
Альбом (сингл)
Songs Of Electronic Despair
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Android Sisters - Songs Of Electronic Despair (coloured) (4255805500262) - фото 1
  • The Android Sisters - Songs Of Electronic Despair (coloured) (4255805500262) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733697
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Характеристики

Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4255805500262]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Android Sisters
Альбом (сингл)
Songs Of Electronic Despair
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Sss-X Minus One, Invasion, Down On The Electronic Farm, Telephone Wires In The Tropics, Huh?, Ray-Dee-Oh, Electronic SHeep (Bonus Track), Livin' In The 50's, A Coconut Cooed, Robots Are Coming, Dumb Is Fun, Macho Robot Or The Banana Trilogy, Money, Money, Money (Bonus Track)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Android Sisters - Songs Of Electronic Despair (coloured) (4255805500262) виниловая пластинка

«Songs Of Electric Despair» — альбом группы Android Sisters, культовая классика экспериментального синти-попа, выпущенный первоначально в 1984 году. Лимитированное издание на оранжевом виниле с двумя бонус-треками «Songs Of Electric Despair» — остроумное, провокационное путешествие по тревогам и нелепостям современной жизни, преломлённое через научно-фантастический объектив. Альбом включал 11 композиций, на которых экспериментальная синтезаторная музыка Тима Кларка находит идеальный контрапункт в восхитительно сюрреалистической, космической социальной сатире текстов Тома Лопеса, волшебным образом исполненной роботизированными, но чувственными голосами The Android Sisters (Рут Малечек и Валерией Василевски). Кларк сочинил и исполнил минусовки на синтезаторе Synclavier II. Переиздание включает два бонус-трека, отсутствовавших на оригинальном альбоме 1984 года, сохраняет прекрасное оригинальное оформление альбома и дополняет его 4-страничным полноцветным вкладышем с примечаниями и текстами песен.

Отзывы о товаре The Android Sisters - Songs Of Electronic Despair (coloured) (4255805500262) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wah Wah
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wah Wah
Barcode
[4255805500262]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Android Sisters
Альбом (сингл)
Songs Of Electronic Despair
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Sss-X Minus One, Invasion, Down On The Electronic Farm, Telephone Wires In The Tropics, Huh?, Ray-Dee-Oh, Electronic SHeep (Bonus Track), Livin' In The 50's, A Coconut Cooed, Robots Are Coming, Dumb Is Fun, Macho Robot Or The Banana Trilogy, Money, Money, Money (Bonus Track)
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Songs Of Electric Despair» — альбом группы Android Sisters, культовая классика экспериментального синти-попа, выпущенный первоначально в 1984 году. Лимитированное издание на оранжевом виниле с двумя бонус-треками «Songs Of Electric Despair» — остроумное, провокационное путешествие по тревогам и нелепостям современной жизни, преломлённое через научно-фантастический объектив. Альбом включал 11 композиций, на которых экспериментальная синтезаторная музыка Тима Кларка находит идеальный контрапункт в восхитительно сюрреалистической, космической социальной сатире текстов Тома Лопеса, волшебным образом исполненной роботизированными, но чувственными голосами The Android Sisters (Рут Малечек и Валерией Василевски). Кларк сочинил и исполнил минусовки на синтезаторе Synclavier II. Переиздание включает два бонус-трека, отсутствовавших на оригинальном альбоме 1984 года, сохраняет прекрасное оригинальное оформление альбома и дополняет его 4-страничным полноцветным вкладышем с примечаниями и текстами песен.
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