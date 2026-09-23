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Oscar Peterson - Plays The Jerome Kern Songbook (8436544170879) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Oscar Peterson - Plays The Jerome Kern Songbook (8436544170879) виниловая пластинка

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Oscar Peterson - Plays The Jerome Kern Songbook (8436544170879) - фото 2
Oscar Peterson - Plays The Jerome Kern Songbook (8436544170879) - фото 3
Oscar Peterson - Plays The Jerome Kern Songbook (8436544170879) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Plays The Jerome Kern Songbook
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oscar Peterson - Plays The Jerome Kern Songbook (8436544170879) - фото 1
  • Oscar Peterson - Plays The Jerome Kern Songbook (8436544170879) - фото 2
  • Oscar Peterson - Plays The Jerome Kern Songbook (8436544170879) - фото 3
  • Oscar Peterson - Plays The Jerome Kern Songbook (8436544170879) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733693
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Характеристики

Бренд
Vinyl Lovers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Lovers
Barcode
[8436544170879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Plays The Jerome Kern Songbook
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Won't Dance, Bill, The Song Is You, A Fine Romance, Can't Help Lovin' Dat Man, Ol' Man River, Look For The Silver Lining, Long Ago And Far Away, Lovely To Look At, Pick Yourself Up, Smoke Gets In Your Eyes, The Way You Look Tonight, Yesterdays, They Didn't Believe Me, All The Things You Are
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oscar Peterson - Plays The Jerome Kern Songbook (8436544170879) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Won't Dance, Bill, The Song Is You, A Fine Romance, Can't Help Lovin' Dat Man, Ol' Man River, Look For The Silver Lining, Long Ago And Far Away, Lovely To Look At, Pick Yourself Up, Smoke Gets In Your Eyes, The Way You Look Tonight, Yesterdays, They Didn't Believe Me, All The Things You Are



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Oscar Peterson - Plays The Jerome Kern Songbook (8436544170879) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vinyl Lovers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Lovers
Barcode
[8436544170879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Plays The Jerome Kern Songbook
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Won't Dance, Bill, The Song Is You, A Fine Romance, Can't Help Lovin' Dat Man, Ol' Man River, Look For The Silver Lining, Long Ago And Far Away, Lovely To Look At, Pick Yourself Up, Smoke Gets In Your Eyes, The Way You Look Tonight, Yesterdays, They Didn't Believe Me, All The Things You Are
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Won't Dance, Bill, The Song Is You, A Fine Romance, Can't Help Lovin' Dat Man, Ol' Man River, Look For The Silver Lining, Long Ago And Far Away, Lovely To Look At, Pick Yourself Up, Smoke Gets In Your Eyes, The Way You Look Tonight, Yesterdays, They Didn't Believe Me, All The Things You Are


Теги товара: Limited Edition
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