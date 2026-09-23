Buddy Guy - First Time I Met The Blues (8436544170435) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
First Time I Met The Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733692
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Характеристики
Бренд
Vinyl Lovers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Lovers
Barcode
[8436544170435]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
First Time I Met The Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Baby Don'T You Wanna Come Home, Try To Quit You Baby, First Time I Met The Blues, When My Left Eye Jumps, Slop Around, Let Me Love You Baby, Hully Gully, Watch Yourself, Hard But It'S Fair, I Got My Eyes On You, Ten Years Ago, The Treasure Untold, American Bandstand, You Sure Can'T Do, Baby (Baby, Baby, Baby), Too Many Cooks, This Is The End
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Buddy Guy - First Time I Met The Blues (8436544170435) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Baby Don'T You Wanna Come Home, Try To Quit You Baby, First Time I Met The Blues, When My Left Eye Jumps, Slop Around, Let Me Love You Baby, Hully Gully, Watch Yourself, Hard But It'S Fair, I Got My Eyes On You, Ten Years Ago, The Treasure Untold, American Bandstand, You Sure Can'T Do, Baby (Baby, Baby, Baby), Too Many Cooks, This Is The End
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Vinyl Lovers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Lovers
Barcode
[8436544170435]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
First Time I Met The Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Baby Don'T You Wanna Come Home, Try To Quit You Baby, First Time I Met The Blues, When My Left Eye Jumps, Slop Around, Let Me Love You Baby, Hully Gully, Watch Yourself, Hard But It'S Fair, I Got My Eyes On You, Ten Years Ago, The Treasure Untold, American Bandstand, You Sure Can'T Do, Baby (Baby, Baby, Baby), Too Many Cooks, This Is The End
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Baby Don'T You Wanna Come Home, Try To Quit You Baby, First Time I Met The Blues, When My Left Eye Jumps, Slop Around, Let Me Love You Baby, Hully Gully, Watch Yourself, Hard But It'S Fair, I Got My Eyes On You, Ten Years Ago, The Treasure Untold, American Bandstand, You Sure Can'T Do, Baby (Baby, Baby, Baby), Too Many Cooks, This Is The End
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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