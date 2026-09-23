Top.Mail.Ru
Oscar Peterson - Affinity (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282140) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Oscar Peterson - Affinity (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282140) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Oscar Peterson - Affinity (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282140) - фото 1
Oscar Peterson - Affinity (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282140) - фото 2
Oscar Peterson - Affinity (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282140) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
AFFINITY
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oscar Peterson - Affinity (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282140) - фото 1
  • Oscar Peterson - Affinity (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282140) - фото 2
  • Oscar Peterson - Affinity (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282140) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733690
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478282140]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
AFFINITY
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Waltz For Debbie, Tangerine, Gravy Waltz, This Could Be The Start Of Something, Baubles, Bangles And Beads, Six And Four, I'm A Fool To Want You, Yours Is My Heart Alone
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
70 Verve – 4000008394, Acoustic Sounds Series – STDACOUS2
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oscar Peterson - Affinity (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282140) виниловая пластинка

Альбом Affinity представляет собой студийную сессию сентября 1962 года в Чикаго, где Питерсон играет на фортепиано вместе со своими давними партнерами по трио Рэем Брауном (бас) и Эдом Тигпеном (ударные). Альбом предлагает изысканную подборку стандартов, исполненных с уверенным взаимодействием, которое определяло трио Питерсон/Браун/Тигпен. Первая записанная версия Питерсона классической композиции Билла Эванса « Waltz For Debby » — это лирическое, тонкое исполнение, а « Gravy Waltz », написанная в соавторстве с Рэем Брауном, демонстрирует ритмическую энергию и тонкий грув трио. В целом, Affinity — это изысканный, хорошо сделанный пример работы Питерсона в начале 1960-х годов — сильная запись трио, отражающая его неизменную приверженность свингу, тонкости и ансамблевому балансу, что делает ее ценным приобретением для любой серьезной джазовой коллекции. В серию Acoustic Sounds от Verve вошли записи с аналоговых лент и ремастерированные 180-граммовые виниловые пластинки в роскошной раскладной упаковке.

Отзывы о товаре Oscar Peterson - Affinity (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282140) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478282140]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
AFFINITY
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Waltz For Debbie, Tangerine, Gravy Waltz, This Could Be The Start Of Something, Baubles, Bangles And Beads, Six And Four, I'm A Fool To Want You, Yours Is My Heart Alone
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
70 Verve – 4000008394, Acoustic Sounds Series – STDACOUS2
Страна производитель
США
Описание
Альбом Affinity представляет собой студийную сессию сентября 1962 года в Чикаго, где Питерсон играет на фортепиано вместе со своими давними партнерами по трио Рэем Брауном (бас) и Эдом Тигпеном (ударные). Альбом предлагает изысканную подборку стандартов, исполненных с уверенным взаимодействием, которое определяло трио Питерсон/Браун/Тигпен. Первая записанная версия Питерсона классической композиции Билла Эванса « Waltz For Debby » — это лирическое, тонкое исполнение, а « Gravy Waltz », написанная в соавторстве с Рэем Брауном, демонстрирует ритмическую энергию и тонкий грув трио. В целом, Affinity — это изысканный, хорошо сделанный пример работы Питерсона в начале 1960-х годов — сильная запись трио, отражающая его неизменную приверженность свингу, тонкости и ансамблевому балансу, что делает ее ценным приобретением для любой серьезной джазовой коллекции. В серию Acoustic Sounds от Verve вошли записи с аналоговых лент и ремастерированные 180-граммовые виниловые пластинки в роскошной раскладной упаковке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oscar Peterson - Affinity (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282140) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...